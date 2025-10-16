上海六旬漢地鐵站卧軌獲救後截肢　自殺不成反索賠百萬遭法院駁回

2024年3月，年近六旬的男子趙某進入上海軌道交通地鐵3號線，企圖自殺，獲救後右手前臂截肢，經鑑定為六級傷殘。趙某事後將地鐵公司告上法庭，稱當時「因頭暈而滑倒後跌入軌道」，要求地鐵公司賠償其各類損失超百萬元。

上海鐵路運輸法院一審認為，趙某受傷結果是其自身原因所致，而地鐵公司工作人員在發現趙某受傷後積極救助、報警、撥打120送醫急救，已經依法履行了安全保障義務，對於趙某的受傷結果並無過錯，故駁回趙某的全部訴訟請求。



《紅星新聞》報道，據一審判決書，趙某表示，事發當天，自己在上海地鐵3號線「上海火車站」站因頭暈而滑倒後跌入軌道，被地鐵碾壓後送醫治療，經鑑定為六級傷殘。趙某認為，地鐵公司應他在地鐵站的人身安全，在他滑倒後，地鐵公司不僅沒有及時發現，更沒有及時履行救助義務，未盡到對乘客的安全保障義務，應當對其損傷承擔相應的責任。

地鐵公司表示，趙某的損害結果是其故意自殺行為所致，並出示多條證據。例如在事發後，執法警察多次問詢趙某當時情況，趙某一再表示自己不想活了，自認其自行翻越站台屏蔽門後進入軌行區臥軌自殺。此外，趙某家人與其失聯後曾報警，其女兒女婿趕往上海尋找他。

上海軌道交通地鐵3號線。（視覺中國）

地鐵公司還原事發時的詳細經過。事發當晚列車進站後，列車員未發現軌行區有異樣，站務員正常接發列車，後有一名女乘客向站務員反映上行列車後方的軌道上有一人，站務員立即確認情況，隨後激活緊急關閉按鈕並報告車控室和值班站長，後又將趙某從軌行區抬至站台管理用房，事發不到20分鐘，趙某被抬上救護車，隨後地鐵公司工作人員又將趙某的斷肢送至醫院，但醫生診斷無法接續，趙某右手前臂截肢。

地鐵公司表示，原告身高1.6米，此身高要從1.5米高度的屏蔽門（牆）直接滑倒跌入軌行區顯然不可能。

一審法院還查明，民警曾詢問趙某如何進入地鐵站，他稱「手機掃碼進站，你們救了我，叫我以後怎麽活」「到火車站想臥軌自殺，沒成功，就壓到手」，並明確表示「不要救我」。

站台設有1.5米高的屏蔽門。（微博@上海地鐵shmetro）

一審法院認為，趙某右手是因臥於地鐵軌道中間被列車碾壓受傷，而地鐵站台兩側均有1.5米高度的玻璃門（牆）或帶鎖柵欄金屬門與軌行區隔離，非經故意攀爬翻越難以進入。

即使如趙某所述因「頭暈跌入」，亦不會恰好落入軌道中間，且事發當晚的就醫記錄反映，趙某僅右上肢外傷出血，無其餘外傷表現，無頭、胸、腹痛，無意識喪失等症狀。

結合趙某女婿於事發當日報警時陳述的「趙某有焦慮症，因工作不順有輕生念頭」等情況，法院確認原告受傷結果系其自身原因所致。

法院稱，地鐵公司作為公共場所的經營者、管理者，對於趙某的個人行為無法預測和預防，地鐵工作人員在發現趙某受傷後積極救助、報警、撥打120送醫急救，已經依法履行了安全保障義務，對於趙某的受傷結果並無過錯。故趙某主張地鐵公司承擔侵權責任的訴訟請求，缺乏事實依據，法院難以支持，故駁回趙某的全部訴訟請求。