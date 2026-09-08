破銅爛鐵變資源富礦　2025年中國資源循環利用產業產值達5萬億元

你能想到，廢品回收，被中國人做成了萬億級產業？2025年，中國資源循環利用產業產值已達5萬億元（人民币，下同），「十四五」時期年均增速保持在10%左右；今年上半年，廢棄資源綜合利用業規模以上工業企業營收5705億元，利潤總額127.4億元；全國41個工業大類中，這一行業利潤增速居第二。



2024年7月8日，重慶潼南，工人拆解動力電池。動力電池退役時還有剩餘儲電能力，規範處理後可梯次利用。（中新社）

普通人眼中的「破銅爛鐵」，是名副其實的資源富礦。「收廢品」為啥如此重要？三個緊迫使然。

資源安全緊迫：以鋼鐵為例，中國是鋼鐵大國，但鐵礦石對外依存度長期超過80%，相當於每煉10噸鋼，就有8噸鐵礦石來自海外；一邊是每年萬億元進口鐵礦石，一邊是上億噸廢鋼在回收體系裏「打轉」。如果把廢鋼用來煉鋼，1噸廢鋼可節約1.7噸鐵礦石、350公斤標準煤。

2025年，全國回收利用廢鋼鐵約2.5億噸，保障了20%以上的粗鋼生產——國內廢鋼回收多一點，對外依賴就少一點。

中國東莞一家工廠內的鋁棒材。（Reuters）

國際競爭緊迫：今年1月，歐盟碳邊境調節機制正式進入實質性徵收階段，鋼鐵、鋁等大宗商品率先納入管控，我們的機械設備、汽車零部件、家用電器等出口主力，都將直接面臨「碳成本」衝擊。

復旦大學環境經濟研究中心主任、教授李志青表示，誰更早建立規範的再生資源體系、規模化使用再生原料，誰就能有效壓低產品碳足跡，在國際規則博弈中搶佔主動。對很多企業來說，這不是選擇題，是生存題。

2026年6月13日，位於匈牙利布達佩斯的比亞迪經銷中心。（Getty）

「新三樣」退役潮緊迫：未來幾年，大量光伏組件、動力電池等將陸續進入報廢階段，這些報廢品中包含不少稀缺金屬資源。比如，1噸退役電池，可提取兩三百公斤鋰、鎳、鈷，相當於二三十噸原礦石中開採的量。

國際能源機構預測，2035年，全球銅供應缺口將達30%，鋰需求僅有一半能得到滿足，多種重點礦物的供應可能無法完全跟上需求增速。有效回收這些資源，將大大增強中國製造業競爭力。

在一家正規報廢汽車拆解利用企業，拆解後的零部件堆放在廠區。（新華社）

「收廢品」作為一個行業早已有之，但舊體系有個大問題：循環了，但不夠經濟。

長期以來，固廢的資源化常被當作花錢買賣，政府掏錢建處理設施，企業花錢處置廢棄物，整個鏈條似乎都在掏錢，見着的回頭錢少。

問題在哪兒？

李志青分析，回收利用要經過分揀、運輸、加工等環節，每道工序都會推高成本，有的再生料比原生料還貴；再生料質量標準與溯源體系不太完善，製造企業顧慮產品穩定性，不敢用、不願用再生料。

不久前，國家發改委就《循環經濟發展「十五五」規劃》答記者問時就提到，循環經濟面臨新情況新問題，包括再生材料使用激勵不夠、市場化機制不健全、行業低水平競爭、信息化監管能力不足等。

要讓循環經濟轉起來，必須破解「不經濟」的癥結。

國務院「固廢十條」首次提出，各地應安排不少於1%的產業用地，用於資源循環利用項目，確保循環經濟產業發展的物理空間。正式施行的《中華人民共和國生態環境法典》設「發展循環經濟」專章，明確「國家鼓勵再生材料推廣應用，建立健全再生材料標準和認證制度」等重要內容。

回收的廢舊光伏組件。（第一財經）

隨着再生資源回收行業從「小散亂」向規範化、合規化運營轉變，中國循環經濟發展越來越注重經濟性。李志青認為，讓綠色回收產品靠自身競爭力活下來，才能讓循環經濟走上正循環。

國家發改委印發的《循環經濟發展「十五五」規劃》提出，到2030年，主要資源產出率比2025年提高16%左右，大宗固體廢棄物年綜合利用量達到45億噸左右，主要再生資源年循環利用量達到5.1億噸，資源循環利用產業產值達到8萬億元。

什麼概念？從2025年的5萬億元到2030年的8萬億元，資源循環利用產業產值將以每年10%速度增長，市場機遇和發展空間巨大。

事實上，「國家隊」已經下場：2024年，中國資源循環集團有限公司成立，成為國內第一家主攻資源循環利用的央企，業務涵蓋電池、機動車、設備資產、塑料再生、綠色科技等領域。

頭部企業也加快回收產業佈局：寧德時代旗下邦普循環披露新的廢舊電池回收項目進展，加碼湖北宜昌基地的磷酸鐵鋰回收產能；傑瑞新能源再生循環科技有限公司與廣州市花都區簽約，落地鋰電池資源化回收利用項目等。

河北省唐山市路北區一家鋰電池企業的工人在生產線上工作。（新華社）

據介紹，2025年國內閒置物品交易規模有望突破3萬億元，循環經濟已經走進億萬家庭的日常生活。閒魚平台相關負責人表示，在消費端回收利用過程中，一般優先二次流通使用，不適合再流通的物品，則交給正規再生資源企業回收利用。

從舊時走街串巷的吆喝叫賣，到如今政策護航、央企入局、平台賦能的現代化產業體系——「收廢品」，中國是認真的。