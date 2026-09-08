被批毫無紀法底線、收受巨額財物　應急管理部部長王祥喜遭雙開

撰文：朱加樟
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應急管理部黨委書記、部長王祥喜官宣下馬大約七個月後，官方通報王祥喜嚴重違紀違法，已被開除黨籍和公職（雙開），中央紀委國家監委對王祥喜進行立案審查調查，並指他毫無紀法底線，將公權力異化為謀取私利的工具。

央視報道，經查，王祥喜喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規參加用公款支付的宴請；違反組織原則，在幹部職務晉升工作中違規為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職務上的影響為特定關係人經營活動謀取利益；毫無紀法底線，將公權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王祥喜嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予王祥喜開除黨籍處分；給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

王祥喜。（網絡圖片）

公開資料顯示，今年64歲的王祥喜從焦作礦業學院畢業後，長期任職於湖北煤炭系統，先後擔任過松宜礦務局第一副局長、湖北省煤炭工業廳副廳長、省煤炭行業管理辦公室主任等職。

王祥喜。（網絡圖片）

2000年，王祥喜履新湖北省經濟貿易委員會副主任，後曾擔任省質量技術監督局局長，荊州市委副書記、代市長、市長，隨州市委書記，省政府秘書長等職，2017年任湖北省委常委，後兼任省委政法委書記。

2019年，王祥喜調任國家能源集團董事長、黨組書記，後於2022年任應急管理部黨委書記、部長，並在同年入選中共二十屆中央委員。

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