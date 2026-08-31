中國羽毛球協會副主席夏煊澤受查　曾奪奧運銅牌及世錦賽冠軍

中國羽毛球協會副主席夏煊澤，涉嫌嚴重違紀違法被查。現年48歲的夏煊澤曾是國羽男單名將，奪得2000年悉尼奧運男單銅牌及2003年世錦賽男單冠軍。退役後他轉任教練，先後執教國羽女單與男單組，並於2018年起擔任中國羽協副主席。



據中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息，中國羽毛球協會副主席夏煊澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組紀律審查和江蘇省南通市監委監察調查。

中國羽毛球協會副主席夏煊澤，涉嫌嚴重違紀違法被查。（微博＠夏煊澤）

公開資料顯示，夏煊澤1978年1月出生於浙江省溫州瑞安市城關鎮；1996年入選中國國家羽毛球隊。2000年悉尼奧運會羽毛球男單比賽上獲得季軍。2003年，世界羽毛球錦標賽男單決賽，夏煊澤擊敗馬來西亞選手黃宗翰，獲得職業生涯首個世錦賽男單冠軍，至2007年2月宣布退役。

2000年悉尼奧運羽毛球男單的頒獎台上，夏煊澤（右）與葉誠萬（左）都是不甘心的一個。（Getty Images）

夏煊澤退役後先後擔任國家羽毛球少年女隊主教練、國家羽毛球隊一隊女單組助理教練、中國羽毛球隊一隊男單主教練、國家羽毛球隊單打組主教練。2018年當選中國羽毛球協會副主席。