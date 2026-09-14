央視評HYROX選手賽場失禁：拼搏非罔顧衛生與他人權益的硬撐到底

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍完成全程比賽，但其排泄物污染賽道與器械，引起同場選手怒轟她破壞競賽環境，組委會並未幹預，更引發社會對公共衛生安全的廣泛討論。

9月14日，央視體育頻道《體壇晨報》發表評論稱，真正的體育拼搏並非罔顧公共衛生與他人權益的「硬撐到底」，而是以尊重規則與量力而行為前提。在商業賽事快速走紅之際，本次事件卻暴露了規則體系不健全與應急介入機制缺失等問題，主辦方應強化全流程管理，主管部門應加快出台行業標準，屬地多部門應加強聯動嚴守賽事安全底線。



HYROX室內體能耐力賽事北京站。（小紅書）

9月14日，央視體育頻道《體壇晨報》發表評論稱，真正的體育拼搏並非罔顧公共衛生與他人權益的「硬撐到底」。

評論稱，真正的體育拼搏，不是罔顧公共衛生與他人權益的「硬撐到底」，而應是以尊重規則、恪守公平、量力而行為前提的挑戰自我。上述事件折射出行業高速擴張下效益與規範的突出矛盾，暴露出部分商業賽事規則體系不健全，特別是選手出現生理異常時裁判、醫護及時介入，以及通過科學評估熔斷賽事的規則邊界不清晰。

評論又指，賽場安全是底線，賽事規則需護航。規則漏洞不僅損害參賽選手的健康權益，還會動搖整個賽事的公平根基。賽事主辦方要切實履行主體責任，構建科學的全流程管理鏈條，做好風險防範與應急處置。行業主管部門應加快制定此類新興賽事行業標準。屬地則應加強體育、應急、消防、衛健等各有關部門聯動，確保賽事安全有序。

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁。（互聯網圖片）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

據此前報道，9月12日，來自澳洲的女選手Joanna Wietrzyk在HYROX室內體能耐力賽事北京站的賽事期間大便失禁，腿上粘滿排泄物，仍完成全程比賽，最終以約1小時1分鐘的成績奪冠。她事後在社交平台貼出開心嘟嘴照，並發文「贏就是贏」。

有網民痛批失禁屬不可控污染，排泄物留在地膠、跑道、雪橇墊上讓其他選手踩踏摸到，極具傳染風險。另有網民質疑主辦方讓失禁選手繼續比賽，且未及時封閉污染區域，存在嚴重管理失職。