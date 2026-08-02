張繼科HYROX成都站參賽遭解說員嘲諷：不如上綜藝　主辦炒人致歉

綜合內媒報道，8月1日，HYROX全球健身跑系列賽事成都站開賽，中國乒乓球國手張繼科參加比賽，被解說員調侃稱：「上綜藝不用出這麼多汗」 「不如回家上綜藝」，引發熱議。主辦方道歉稱，已與兩位解說嘉賓解除合作關係，將完善解說嘉賓的遴選與培訓機制。



張繼科參加HYROX成都站遭解說員嘲諷。（影片截圖）

8月1日，HYROX全球健身跑系列賽事成都站開賽。中國乒乓球國手張繼科以賽事特邀嘉賓、淘寶直播戰隊隊長身份參賽，這是他首次參與HYROX賽事。在張繼科比賽過程中，有解說嘉賓調侃其稱：「上綜藝不用出這麼多汗」 「不如回家上綜藝」「應該去報名打麻將」。

張繼科參加HYROX成都站遭解說員嘲諷。（影片截圖）

事件引發熱議，有球迷表示不滿：「不管是不是運動選手，誰的汗水應該被嘲笑？」「為啥嘲笑一個曾經為國爭光的乒乓球奧運冠軍？」「咱們比賽找解說的時候能不能找點專業人士，出現這種諷刺別人的現象像話嗎？」

透過直播畫面，還有粉絲發現張繼科在多項負重力量項目發力後手臂出現痛感不適，疑似受傷。

張繼科手臂上疑似受傷。（截圖）

事件引發球迷不滿。（截圖）

主辦方炒人道歉

8月2日下午，HYROX健身跑中國組委會發佈致歉聲明表示，「在比賽直播中，解說嘉賓的不當評述，給廣大觀看賽事直播的觀眾帶來了負面的觀賽體驗，也背離了HYROX這項運動的初衷。對此，我們向張繼科先生和廣大網友表示誠摯的歉意，並進行了深刻地反思。對兩位當事的解說嘉賓，組委會已於昨日（8月1日）解除了合作關係。」

官方致歉。

組委會又稱，將完善解說嘉賓的遴選與培訓機制，明確專業規範與行為準則；加強直播內容的審核與管理，杜絕此類情況再次發生。

HYROX是2017年誕生於德國的全球標準化室內綜合健身競速賽事，也被不少愛好者稱作 「健身界馬拉松」。賽事理念面向所有運動愛好者，兼顧大眾參與性與體能競技性。