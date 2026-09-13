HYROX女選手失禁仍完賽污染賽道惹議　主辦方：已消殺及撤換器械

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍完成全程比賽，部分人稱讚其堅持完賽的競技精神，但其排泄物污染賽道與器械，引起同場選手怒轟她破壞競賽環境。

主辦方HYROX當晚回應，表示已第一時間封閉涉事區域並全面消殺、撤換器械，比賽結束後將更換全場地毯。



在社交平台上，不少參賽選手和觀眾發布現場圖片和影片，該名女選手在大便失禁後，腿上粘滿排泄物，但依然在堅持做波比跳等動作。

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

有消息稱，失禁的女選手是來自澳洲的Joanna Wietrzyk，她在當日的北京站賽事中奪冠。

有網民痛批失禁屬不可控污染，排泄物留在地膠、跑道、雪橇墊上讓其他選手踩踏摸到，極具傳染風險，「不舒服就該退賽，賽道不是證明意志力的廁所」。另有網民質疑主辦方的管理，提到HYROX新判罰規定發布後，明確規定吐痰會被罰時，卻讓失禁選手繼續比賽，且未及時封閉污染區域，存在嚴重管理失職。

有網民質疑主辦方存在嚴重管理失職。（小紅書）

9月12日晚，HYROX主辦方在微博發文回應稱，針對北京賽事的賽場衛生問題，賽事組委會已第一時間封閉隔離涉事區域及受影響賽道，完成全面消殺，相關工作持續至當日賽事全部結束。現場已對相關器械做撤場處置，比賽結束後將全面更換地毯並深度消殺。