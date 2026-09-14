HYROX回應選手失禁爭議：承認兩賽事方案混淆　網暴者將終身禁賽

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，女選手Joanna Wietrzyk在大便失禁後仍完成全程比賽，但其排泄物污染賽道與器械，影響其他選手，裁判上報後僅提醒繞行未叫停比賽，她最終奪冠。

事件在社交平台上引起極大爭議，央視更發表評論稱，真正的體育拼搏不是罔顧公共衛生與他人權益的「硬撐到底」。

9月14日，主辦方官方賬號hyroxworld在Instagram發布聲明回應稱，作為主辦方應承擔起持續改進的責任，但沮喪情緒絕不應針對運動員本人，並強烈譴責針對運動員的網絡霸凌與暴力威脅，任何參與網暴者將「永久禁止參加全球HYROX賽事」。



9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

聲明指出，HYROX有明確的生物污染防護和醫療處理流程，但在本次事件中出現了不可預見的情況，導致原本針對精英賽與大眾賽所設計的方案產生混淆，在執行與理解上造成產生歧義。

聲明提到，HYROX理解本次事件會引起大眾疑問，作為主辦方必須準備好傾聽、檢視事發經過，並承擔持續改進的責任，但有一條不可逾越的底線。沮喪情緒絕不應針對運動員本人，他們是冒著風險、在最高水平上競爭，並成就了這項賽事的人。

聲明稱，HYROX絕不允許存在暴力威脅或煽動傷害運動員的行為，明確表示無論是通過評論、私信抑或社交媒體網暴運動員，將被永久禁止參加所有HYROX賽事。HYROX正在審查並確認相關責任人，將採取相應行動。