中國8月份國民經濟運行平穩　失業率微升至5.3%　CPI同比上漲0.8%

9月15日，國家統計局公佈8月份國民經濟運行數據。整體延續平穩、向新向優發展態勢，生產供給平穩增長，就業物價總體穩定，對外貿易快速增長，新動能支撐作用增強。8月規模以上工業增加值同比增長5.2%，社會消費品零售總額增長0.4%，城鎮調查失業率5.3%，居民消費價格（CPI）同比上漲0.8%。



特斯拉上海超級工廠里，一輛輛電動汽車正在生產中。（新華網）

規上工業增速加快

8月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.2%，比上月加快0.7個百分點。其中裝備製造業增加值增長12.1%，高技術製造業增長16.7%，分別快於整體工業6.9及11.5個百分點。

鋰離子電池、工業機械人、3D打印設備產量同比分別增長57.2%、34.6%、29.9%。服務業生產指數同比增長4.1%，信息傳輸、軟件及信息技術服務業增長9.6%。

2025年5月16日，在北京經濟技術開發區的北京機器人產業園舉辦的機器人世界展覽中心，優必選科技（UBTech）的人形機器人Walker S在模擬工廠裝配線的演示中，拾取了一名工作人員操作的物體。（Reuters）

服務零售增長較快 固定資產投資下降

1至8月，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.5%，其中服務零售額增長4.9%，商品零售額增長1.0%。8月社會消費品零售總額39824億元（人民幣，下同），同比增長0.4%。通訊器材類商品零售額增長27.3%，飲料類及糧油食品類分別增長4.9%及4.0%。

投資方面，1至8月全國固定資產投資同比下降7.2%，扣除房地產開發的投資下降4.2%。房地產開發投資下降19.9%，新建商品房銷售面積下降12.1%。高技術產業投資同比增長5.2%，其中信息服務業投資增長22.7%。

中國恒大集團位於河北省石家莊市郊一處未完工的住宅樓，圖片攝於2024年2月1日。（Reuters）

進出口快速增長 CPI溫和回升

8月份貨物進出口總額46455億元，同比增長19.8%，其中出口增長18.6%，進口增長21.7%。1至8月對共建「一帶一路」國家進出口增長15.9%，民營企業進出口增長17.6%。物價方面，8月全國居民消費價格同比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲1.0%。工業生產者出廠價格同比上漲3.8%。

就業方面，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。

報告總結稱，中國8月國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢。但外部環境不利影響加深，國內供強需弱矛盾突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。