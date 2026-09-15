中國8月份國民經濟運行平穩 失業率微升至5.3% CPI同比上漲0.8%
9月15日，國家統計局公佈8月份國民經濟運行數據。整體延續平穩、向新向優發展態勢，生產供給平穩增長，就業物價總體穩定，對外貿易快速增長，新動能支撐作用增強。8月規模以上工業增加值同比增長5.2%，社會消費品零售總額增長0.4%，城鎮調查失業率5.3%，居民消費價格（CPI）同比上漲0.8%。
規上工業增速加快
8月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.2%，比上月加快0.7個百分點。其中裝備製造業增加值增長12.1%，高技術製造業增長16.7%，分別快於整體工業6.9及11.5個百分點。
鋰離子電池、工業機械人、3D打印設備產量同比分別增長57.2%、34.6%、29.9%。服務業生產指數同比增長4.1%，信息傳輸、軟件及信息技術服務業增長9.6%。
服務零售增長較快 固定資產投資下降
1至8月，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.5%，其中服務零售額增長4.9%，商品零售額增長1.0%。8月社會消費品零售總額39824億元（人民幣，下同），同比增長0.4%。通訊器材類商品零售額增長27.3%，飲料類及糧油食品類分別增長4.9%及4.0%。
投資方面，1至8月全國固定資產投資同比下降7.2%，扣除房地產開發的投資下降4.2%。房地產開發投資下降19.9%，新建商品房銷售面積下降12.1%。高技術產業投資同比增長5.2%，其中信息服務業投資增長22.7%。
進出口快速增長 CPI溫和回升
8月份貨物進出口總額46455億元，同比增長19.8%，其中出口增長18.6%，進口增長21.7%。1至8月對共建「一帶一路」國家進出口增長15.9%，民營企業進出口增長17.6%。物價方面，8月全國居民消費價格同比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲1.0%。工業生產者出廠價格同比上漲3.8%。
就業方面，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。
報告總結稱，中國8月國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢。但外部環境不利影響加深，國內供強需弱矛盾突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。