美機構用AI建｢蠕蟲攻擊工具｣揭微信漏洞　來電沒聽也遭劫持帳號

美國加州帕洛阿爾托網絡安全公司Calif近日披露，其研究團隊利用人工智能，僅耗時一個多星期便構建出一款名為「WeWorm」的零點擊蠕蟲攻擊工具。該工具會自動向通訊錄中的聯絡人發起通話並攻擊，像蠕蟲一樣不斷傳播。



微信標誌。（Reuters）

全程零交互 來電即淪陷

據紐約時報，研究人員發現，攻擊者只需向目標用戶的微信發起語音通話，用戶無需接聽、點擊或進行任何操作，漏洞便會在幾秒內被觸發，賬戶隨即被接管。

一旦賬戶被劫持，攻擊者可以閱讀聊天記錄、發送消息及撥打電話，相當於冒充用戶的微信身份。

研究人員發現，攻擊者只需向目標用戶的微信發起語音通話，用戶無需接聽、點擊或進行任何操作，漏洞便會在幾秒內被觸發，賬戶隨即被接管。（網絡圖片）

更嚴重的是，被劫持的賬戶會自動向通訊錄中的聯絡人發起通話攻擊，像蠕蟲一樣不斷傳播，在蘋果iOS和安卓系統之間均可互相攻擊。值得注意的是，無需受害者接聽、點擊或進行任何手機操作，即便用戶掛斷來電，攻擊仍可成功執行。

被劫持的賬戶會自動向通訊錄中的聯絡人發起通話攻擊，像蠕蟲一樣不斷傳播。（網絡圖片）

Calif表示，這是已知第一個無需受害者點擊或觸碰任何東西就能跨平台傳播的計算機蠕蟲。

此外，騰訊方面確認了該漏洞的存在，並表示在接到Calif通知後已修復該問題，用戶無需更新應用程式。Calif亦確認，漏洞已於8月28日在服務器端完成修復。

騰訊方面確認了該漏洞的存在，並表示在接到Calif通知後已修復該問題。（Reuters）

學者稱該工具破壞力如新核武

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊形容，鑑於微信在中國的普及程度，攻破該應用程式的破壞力相當於「一種新的核武器」

趙明昊指出，微信涵蓋中國公民日常通信、政府服務與數字支付，搞垮該應用程式的威力極強。

微信涵蓋中國公民日常通信、政府服務與數字支付，搞垮該應用程式的威力極強。。（GettyImages）

布魯金斯學會研究員陳凱欣則認為，此次事件凸顯了非國家行為體利用AI攻擊中國數碼基礎設施的巨大風險，或將促使北京更渴望與華盛頓合作管控AI風險。

AI威脅擴大 AI治理問題料成「習特二會」會談議題

報道指出，AI帶來的複合式威脅正急速擴大。研發AI模型的Anthropic公司日前發佈報告，指其曾挫敗科學家利用其模型進行生物武器研發的企圖。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

微軟聯合創辦人比爾·蓋茨等科技領袖已警告，應對AI風險是全球首要任務。該議題預計將成為本月稍後美中元首會談的關鍵議題之一。