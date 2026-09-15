歐央行長警告：歐洲必須建立自主AI模型　否則面臨被美中斷供風險

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近日表示，歐洲必須發展自身的AI科技並建造更多數據中心，以消除被美國或中國切斷AI科技供應的威脅。



《衛報》9月14日（周一）報道，拉加德指出，歐洲需要開發出「足夠出色」的AI模型，即驅動聊天機械人等AI工具的技術，既能勝任大多數任務，又能依託本土數據中心運作。

2026年6月5日，插圖中展示了「AI Artificial Intelligence」（人工智能）字樣、鍵盤以及一隻機械臂。（Reuters）

拉加德表示，如果歐洲投資自身的AI科技，「被切斷供應的威脅就會失去效力」。

拉加德在維也納的演講中指出，AI的開發主要集中在其他地區：去年美國開發了59個重要的AI模型，中國開發了35個，而法國和英國各自僅開發了1個。她補充道，全球75%的AI算力（由數據中心提供）來自美國，歐洲僅佔5%。

拉加德坦承，歐洲面臨「一個尷尬的抉擇」：「要么因無法保護數據而推遲採用AI，從而錯失增長機遇；要么迅速採用AI，

卻變得高度依賴，並面臨失去按照自身價值觀組織經濟自主權的風險。」

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

拉加德強調，假如歐洲被切斷與AI科技的聯繫，或其使用AI的條件發生改變，將產生廣泛且直接的經濟影響。

拉加德預言：「在幾年內，AI將用於邊境貨物查驗、決定哪些納稅申報表需要審計、調度列車、監測病房患者以及處理銀行支付業務。一旦無法使用或使用條件發生變化，各行各業將同時受到衝擊。」

拉加德指出，這構成了一種「過往沒有任何貿易夥伴對歐洲擁有過的」籌碼，並且「可以在任何談判中加以利用，例如涉及關稅或數碼稅的談判」。

2026年9月10日，德國柏林，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）出席歐洲央行管理委員會議後發表講話。（Reuters）

報道指，雖然歐盟與美國仍是重要盟友，但特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的一系列舉措動搖了這種信任，包括加徵關稅、要求收購格陵蘭（Greenland），以及因政治分歧從歐洲國家撤軍等。