平陸運河︱1949年後首條通江達海運河通航　一年可慳¥50億

1949年新中國成立以來首條由國家層面統籌建設的通江達海運河工程「平陸運河」，將於9月16日正式建成通航。這條貫通平塘江口至北部灣的全新水上大脈，刷新了多項國家級與世界級工程紀錄。



上午10時30分許，平陸運河正式通航，有30艘貨船經過平陸運河。兩條新的貨運航線，南寧至海南內貿航線，和南寧至越南芹苴港外貿航線也正式開通。另外4條水上客運航線也同步開通。



9月16日，平陸運河全線通航。（01直播截圖）

9月16日，平陸運河全線通航。多艘大型貨船正在有序通過馬道樞紐。（01直播截圖）

9月16日，平陸運河全線通航。首批貨船經馬道樞紐向欽州港進發。（01直播截圖）

9月16日，平陸運河全線通航。（01直播截圖）

9月16日，平陸運河全線通航。（01直播截圖）

9月16日，平陸運河全線通航。全長134.2公里的水道，北起廣西橫州市平塘江口，經欽州市靈山縣陸屋鎮，沿欽江直抵北部灣。（01直播截圖）

9月16日，平陸運河全線通航。西南貨物經平陸運河出海，較經傳統路徑出海要少走內河航程560公里以上。（01直播截圖）

9月16日，平陸運河全線通航。西南貨物經平陸運河出海，較經傳統路徑出海要少走內河航程560公里以上。（01直播截圖）

1949年後中國首條國家級通江達海運河 平陸運河9.16全線通航

據央視報道，平陸運河承載著多項「之最」硬核標籤。作為新中國首條國家統籌建設的通江達海運河，其通航能力達5000噸級大船暢行標準，堪稱世界同類運河中通航能力最強。運河通航後，廣西及中國西南地區的貨物出海，較傳統路徑可縮短內河航程560公里以上，每年預計可為社會節約運輸費用超過50億元人民幣。

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1949年新中國成立以來首條由國家層面統籌建設的通江達海運河工程「平陸運河」，將於9月16日正式建成通航。（新華社）

1949年新中國成立以來首條由國家層面統籌建設的通江達海運河工程「平陸運河」，將於9月16日正式建成通航。（新華社）

據報道，運河上的馬道樞紐更集成了兩項世界級紀錄。馬道樞紐擁有世界落差最高的內河省水船閘，上下游最大落差達29.6米，相當於10層樓高度；同時，該船閘也是世界規模最大的內河省水船閘，閘室長300米、寬34米，總面積相當於1.5個標準足球場。