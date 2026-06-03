「世紀工程」廣西平陸運河全線通水9月將起航　可通航5千噸級船舶

6月3日，控制性工程三大航運樞紐中的馬道樞紐和企石樞紐將開始充水，耗資超過700億元（人民幣，下同）被譽為「世紀工程」平陸運河將實現全線通水，預計將於今年9月通航。



建國來第一條通江達海的運河工程

綜合新華社、央視新聞報道，平陸運河始於廣西首府南寧市轄下橫州的鬱江西津水庫平塘江口，到欽州市靈山縣陸屋鎮，再經欽江進入北部灣。

圖為平陸運河已建成航道。（新華社）

平陸運河全長134.2公里，相當於香港至廣州直線距離；運河海拔落差65米，約20層樓高度，所以沿途要設立馬道、企石、青年3個梯級樞紐，通過船閘調節水位。

圖為平陸運河馬道樞紐。（新華社）

據悉，平陸運河是1949年中國建國以來第一條通江達海的運河工程，也是自京杭大運河以來建設的第一條運河，耗資超過700億元，是中國國內通航等級最高的運河，可以直接通行5000噸級的大船。

平陸運河企石樞紐下閘首人字門。（新華社）

可縮短560公里航程

報道形容，平陸運河是中國西部陸海新通道骨幹工程，建成後，西江（珠江）在廣西有了出海航道，船舶可從西江中上游經運河直達北部灣。

此外，建成以後，廣西和西南地區的貨物可經平陸運河出海，比經廣州港出海縮短內河航程560公里以上，該運河將成為西南地區運距最短、最經濟、最便捷的出海通道。