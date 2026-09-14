1949年後中國首條國家級通江達海運河　平陸運河9.16全線通航

1949年新中國成立以來首條由國家層面統籌建設的通江達海運河工程「平陸運河」，將於9月16日正式建成通航。這條貫通平塘江口至北部灣的全新水上大脈，刷新了多項國家級與世界級工程紀錄。



據央視報道，平陸運河承載著多項「之最」硬核標籤。作為新中國首條國家統籌建設的通江達海運河，其通航能力達5000噸級大船暢行標準，堪稱世界同類運河中通航能力最強。運河通航後，廣西及中國西南地區的貨物出海，較傳統路徑可縮短內河航程560公里以上，每年預計可為社會節約運輸費用超過50億元人民幣。

1949年後中國首條國家級通江達海運河，平陸運河9.16建成通航。（央視新聞影片截圖）

1949年後中國首條國家級通江達海運河，平陸運河9.16建成通航。（央視新聞影片截圖）

1949年後中國首條國家級通江達海運河，平陸運河9.16建成通航。（央視新聞影片截圖）

在工程規模方面，平陸運河是目前國內土石方工程量最大的交通工程，總開挖量高達3.15億立方米，規模約為三峽樞紐的3倍。

此外，據報道，運河上的馬道樞紐更集成了兩項世界級紀錄。馬道樞紐擁有世界落差最高的內河省水船閘，上下游最大落差達29.6米，相當於10層樓高度；同時，該船閘也是世界規模最大的內河省水船閘，閘室長300米、寬34米，總面積相當於1.5個標準足球場。

新中國首條國家級通江達海運河，平陸運河9.16建成通航。（央視新聞影片截圖）

新中國首條國家級通江達海運河，平陸運河9.16建成通航。（央視新聞影片截圖）

回顧平陸運河建設歷程，工程於2022年8月28日正式開工；2023年5月23日進入全線動工階段；2024年4月28日三大樞紐全面進入船閘主體施工。進入2025年，青年樞紐於4月28日順利完成首扇人字門首節安裝。

2026年以來，工程進展迅速。1月1日，三大樞紐船閘主體混凝土全部澆築完成；4月28日，27座跨運河橋梁宣告全部建成；5月16日，三大樞紐主體工程全面完成；6月3日全線通水；8月12日正式啟動實船試驗；8月28日順利通過交工驗收，最終定於9月16日實現全線通航。