習特會在即｜崔天凱：中國對美不抱幻想　終將一勞永逸解決台問題

中國國家主席習近平預計9月24日訪問美國，中美學者於周二（9月15日）舉行的第13屆北京香山論壇上， 就雙邊關係及「習特會」可能成果進行討論。中國前駐美大使崔天凱表示，中美目前「做不到百分之百信任」，雙方仍可相向而行、逐步建立信心，但直言「中方對美方不抱幻想」。他也談到台灣問題，重申是「紅線中的紅線」，又稱祖國終將實現統一，一勞永逸解決台灣問題。



2026年9月15日，為期3天的第13屆北京香山論壇揭幕，在高端訪談環節的「中美建設性戰略穩定關係」場次，中國前駐美大使崔天凱出席。（聯合報圖片）

稱兩國或「永遠做不到百分之百信任」

台灣《中國時報》報道，北京香山論壇15日上午舉行「中美建設性戰略穩定關係」高端訪談，由復旦大學國際問題研究院院長吳心伯主持，崔天凱及美國海軍分析中心傑出研究員馮德威（David Finkelstein）出席。由於習近平即將訪美，相關討論吸引大批聽眾到場。

崔天凱表示，今年5月美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與習近平會晤後，雙方釋放出強烈的積極訊號，過去數個月中美關係總體維持穩定，外交、經濟、軍事及執法等管道也持續保持溝通。但他指出，美方仍對大陸企業、大學及研究機構祭出關稅、限制及制裁，這些措施依舊是中美關係面臨的嚴重挑戰。

崔天凱表示，中美已經達成「建設性戰略穩定」共識，但「不應該幻想前面的路一帆風順」。他進一步解釋，所謂建設性戰略穩定，包括以合作為主的積極穩定、競爭有度的健康穩定、分歧可控的持續穩定，以及以可接受和平為目標的持久穩定。

談到中美最敏感的「信任」問題，崔天凱坦言，雙方也許「永遠做不到百分之百信任」，但可以相向而行、逐步接近。他認為，建立信心的起點，是雙方對彼此戰略意圖做出現實、理性且客觀的認知；當大陸表明「台灣問題是紅線中的紅線」時，美方最好相信這一點。

2026年9月15日，為期3天的第13屆北京香山論壇揭幕，在高端訪談環節的「中美建設性戰略穩定關係」場次，美國海軍分析中心研究員馮德威出席。（聯合報圖片）

台灣問題是「紅線中的紅線」

崔天凱在談及台灣問題時稱，「我們已經在台灣問題上充分表明了我們的立場，中方的態度一貫如此，這是紅線中的紅線，這是核心利益。人們可能會期待美方有一些新思維，但我們沒有幻想事情會很容易。祖國統一，我們一勞永逸地解決這個問題！」

至於即將登場的「習特會」，崔天凱認為，中美元首直接溝通非常重要，與其過度糾結峰會「應該是什麼樣子」，更應關注「當前形勢下需要什麼樣的峰會成果」。