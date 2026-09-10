普京特朗普或深圳APEC晤習近平？克宮：有機會舉行中美俄三方峰會

克里姆林宮9月9日證實，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在周二通話期間，討論過與中國國家主席習近平在於11月亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行三方會晤的可能性。



APEC峰會定於11月18日至19日在深圳舉行，俄方已表明普京將出席，白宮則未公布特朗普會否赴會。

被問及二人周二通話有否討論深圳三方會晤，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱「毫無疑問」，並稱「這可能性先前提過，屆時會有機會」。

資料照片：2025年10月30日，在韓國釜山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。（Reuters）

APEC是始於1980年代的政府間論壇，成員包括俄、中、美，是亞太區重要經濟合作平台。今次峰會適逢華府促俄結束烏克蘭戰事，莫斯科與北京關係亦持續深化。

美國特使上周先後訪問莫斯科與基輔，但未宣布烏克蘭停火談判取得突破。外界關注若三方會晤成事，會否為戰事帶來轉機。