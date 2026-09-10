普京特朗普或深圳APEC晤習近平？克宮：有機會舉行中美俄三方峰會
撰文：韓學敏
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克里姆林宮9月9日證實，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在周二通話期間，討論過與中國國家主席習近平在於11月亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行三方會晤的可能性。
APEC峰會定於11月18日至19日在深圳舉行，俄方已表明普京將出席，白宮則未公布特朗普會否赴會。
被問及二人周二通話有否討論深圳三方會晤，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱「毫無疑問」，並稱「這可能性先前提過，屆時會有機會」。
APEC是始於1980年代的政府間論壇，成員包括俄、中、美，是亞太區重要經濟合作平台。今次峰會適逢華府促俄結束烏克蘭戰事，莫斯科與北京關係亦持續深化。
美國特使上周先後訪問莫斯科與基輔，但未宣布烏克蘭停火談判取得突破。外界關注若三方會晤成事，會否為戰事帶來轉機。
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