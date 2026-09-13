日媒：中方要求美國習特會前不得批准對台軍售 否則取消訪美行程
撰文：張涵語
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日本共同社9月12日（周六）引述消息人士報道，針對本月下旬舉行的中美首腦會談，中方已要求美方在會談前不得批准新的對台軍售，並表示若美方批准軍售，將取消國家主席習近平的訪美行程。
報道指，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府希望在11月中期選舉前取得成果，因此高度重視這次會談的實現。儘管外界普遍認為美方暫時不會批准對台軍售，但中方似乎對特朗普難以預測的言行保持警惕。目前，中國政府尚未正式宣布主席習近平訪美的消息。
中美雙方正就此次會談進行最後的協調。據相關人士透露，中方強調台灣問題是中美關係的「紅線」，並明確表示包括對台軍售在內的國防支持可能會影響會談的實現。
特朗普此前7月23日表示，中國國家主席習近平將於9月24日訪問美國，並指他屆時還將與對方討論人工智能（AI）議題。
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