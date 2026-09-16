習近平：推動科技界正學風轉作風　破除｢圈子文化｣和｢學閥｣做派

今年4月，上海首次召開高規格的「加強基礎研究座談會」，中共黨刊《求是》9月15日刊出習近平在座談會的講話全文。習近平表示，要淨化科研生態，推動科技界正學風轉作風，破除「圈子文化」和「學閥」做派。



習近平表示，「要成為世界科技強國，基礎研究必須搞上去」。他提出五點意見，包括充分認識加強基礎研究的重要性緊迫性、優化基礎研究系統布局、壯大基礎研究人才隊伍、加強對基礎研究的支持保障，以及拓展基礎研究國際合作。

習近平在談到加強對基礎研究的支持保障表示，要淨化科研生態。營造開放包容、寬容失敗的創新環境，鼓勵基礎研究人員潛心鑽研，敢於提出新問題、開闢新領域、探索新路徑。

習近平又表示，要加強科研誠信建設，推動科技界正學風轉作風，「破除『圈子文化』和『學閥』做派，切實扭轉唯論文、唯頂刊、唯帽子、唯獎項傾向，堅決懲治科研腐敗」。

習近平也表示，要健全學科布局。面對學科邊界不斷拓展的新形勢，要完善學科設置調整機制，「加強數學、物理、化學、生物、天文、地學等基礎學科建設，促進應用學科與基礎學科協調發展，關注扶持冷門學科、薄弱學科，培育新興學科，鼓勵多學科交叉融合和跨學科研究。」