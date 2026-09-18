美國返還64件中國文物和古生物化石　包括百年前被劫掠的菩薩像

路透社報道，特朗普預計9月24日在華盛頓與習近平會面。在中美元首會晤前，9月16日，中國接收美國國土安全調查局文化財產、藝術品與古物項目組和紐約曼哈頓區檢察官辦公室向中國返還的2批次共計64件（套）文物藝術品和古生物化石，包括天龍山第17窟西壁北側菩薩身軀，以及造像、陶俑和恐龍骨架化石、魚類化石、恐龍蛋化石等。



中國駐美大使謝鋒在交接儀式上致詞表示，今次交接的文物其中有一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像，是百餘年前就遭到劫掠、流落海外的藝術珍品，「今天終於踏上歸途。其他的陶俑、石像、古生物化石，也具有很高的歷史、文化和科學價值」。



《澎湃新聞》報道，該尊菩薩造像僅身軀為原件，頭部屬後配，原佛首至今仍下落不明。報道指，這段「身首分離」的背後，源於20世紀初日本學者考察曝光後，日本古董商山中商會為謀求商業利益最大化，對天龍山石窟進行掠奪性切割與肢解販售，造成240餘尊造像嚴重受損、佛首幾乎無一倖免。

雖然當前文物追索面臨國際公約缺乏溯及力及各國法律差異等困境，但先前第8窟主尊佛首於2021年成功自日本回歸，以及跨國數位復原技術的應用，均為流失文物的追索與比對提供契機；這尊「殘缺」菩薩像的返還不僅是一次階段性成果，更凸顯了堅持歷史正義與持續追索流失文物實體回歸的重要性。

據了解，天龍山石窟位於山西太原市西南36公里的天龍山上，東西兩峰共有25座石窟，開鑿時間從東魏、北齊、隋至唐朝，其美學成就可與「雲岡」「龍門」媲美，被梁思成譽為「隋代石窟之最富於建築趣味者」。

1926年，日本文物販子山中定次郎從天龍山石窟盜運了45個佛頭，並將其賣往世界各地，據不完全統計，天龍山石窟約200尊造像被盜。2020年，天龍山第八窟的一顆佛首，由日本華僑捐贈回國，成為天龍山石窟首件回家的被盜文物。

9月16日，中國接收美國國土安全調查局文化財產、藝術品與古物項目組返還的文物藝術品和古生物化石。（中國駐美國大使館微信公眾號）

謝鋒指出，此次文物返還是中美落實兩國元首今年5月在北京會晤的共識、踐行建設性戰略穩定關係新定位的可視化成果，體現了雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為各國樹立了積極示範，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、好事，造福兩國、惠及世界。

謝鋒提到，伴隨著民族復興的東風浩蕩，流失海外的中國文物不僅越來越多踏上歸途，而且得到越來越好的保護利用，煥發新的時代光彩，他稱，「文物返還是正義之燈，守護人類共同的文明瑰寶；是進步之梯，見證中華文脈的賡續新生；是合作之橋，拓寬互利共贏的光明大道。」

中國駐美大使謝鋒。（中國駐美國大使館微信公眾號）

國家文物局局長饒權指出，此次返還合作是中美在文化遺產領域落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也是兩國政府部門依據關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄開展的重要合作，將進一步促進中美人文交流，推動兩國民心相通。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權，美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾分別致辭並簽署交接證書。（中國駐美國大使館微信公眾號）

此次美方返還的文物藝術品和古生物化石，均為美國執法部門在工作中查獲。國家文物局會同中國駐美國使館、駐紐約總領館，與美方密切協作，成功實現上述文物藝術品和古生物化石返還。

2009年1月14日，中美兩國首次簽署《中華人民共和國政府與美利堅合眾國政府對舊石器時代到唐末的歸類考古材料以及至少250年以上的古蹟雕塑和壁上藝術實施進口限制的諒解備忘錄》，此後連續3次續簽。依據諒解備忘錄，兩國政府部門積極開展返還合作，實現多批次流失美國的中國文物回歸中國。