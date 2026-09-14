王毅：習近平訪印務實高效 取得圓滿成功
撰文：蕭通
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國家主席習近平9月12日至13日應邀赴印度出席金磚國家領導人第十八次會晤。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況，形容此訪務實高效、定位精準、成果豐富，取得圓滿成功。
王毅指出，習近平剛剛結束中亞、中東之旅，又開啟了南亞之行。這是「十五五」開局之年面向全球南方國家的一次重大外交行動，對引領「大金磚合作」高質量發展、推動全球南方聯合自強具有戰略意義。
而在新德里不到24小時的時間裡，習近平密集出席近10場活動，同金磚國家領導人共商發展大計、共謀合作新篇，同印度總理莫迪深入會談，為中印關係領航定向。
王毅表示，習近平此訪實現了三個戰略性目標，一是為金磚合作增效，二是為全球南方賦能，三是為中印關係領航。
其中在談到與印度的關係時，王毅表示，中印關係改善向好來之不易、值得珍惜。期待印方同中方相向而行，落實好兩國領導人達成的重要共識，堅持做夥伴而不是對手，推動兩國關係向前走，不停滯、不倒退，把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，讓對話合作成為主流，加快實現各自發展振興，共同為地區乃至世界和平與繁榮作出應有貢獻。
他又稱，習近平短時間內接連出席上合、金磚兩大多邊峰會，發出多邊主義強音，在動蕩變局中點亮團結合作之光，書寫中國與全球南方守望相助、攜手共進的生動篇章。
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