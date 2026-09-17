名古屋亞運｜中國運動員張博恆曝滯留機場6小時　被迫自費住酒店

9月17日，中國體操隊運動員張博恆發博：名古屋亞運會第一天「囧遊」，昨晚竟然不能上船（運動員村所在地），只能住酒店。12個小時餓肚子。



他在視頻中稱自己3點半起床，7點多吃的早飯，8點開始坐飛機，12點落地名古屋，因為做手續和登記被困在機場大概5、6個小時，後面真的熬不住了，好不容易弄好後才去了集裝箱的亞運村吃了飯。

中國體操隊運動員張博恆發博稱12點落地名古屋，被困機場5、6個小時。（微博影片截圖）

因為日方錄入系統問題，導致中國運動員被困機場：

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等吃完飯還下了很大的雨，原本以為能順利上船，結果又被折騰換地方，坐了兩三個小時，體操隊最後決定自己開酒店房間休息。

張博恆直呼「離譜」，他最後表示「一天時間就基本上就這樣磨掉了，整個人非常非常累，希望明天我們能夠順利上船吧。」

據咪咕體育報道，中國體育代表團部分隊伍昨日中午抵達名古屋，因為日方錄入系統問題，導致人員被困在機場，16:00國羽從機場離開，國乒、武術隊、賽艇隊17:00離開，體操隊直到18:00才離開，離開機場後也沒能順利登上作為亞運會運動員村的郵輪歌詩達賽琳娜號，只能先在附近的酒店住一晚。

據悉， 「歌詩達-賽琳娜號」是一艘意大利籍的大型郵輪。郵輪停靠在名古屋港的金城碼頭，郵輪總噸位達11.4萬噸，全長290.2米，擁有約1500間客艙，在賽事期間預計接待約4000人次入住。

「歌詩達賽琳娜號」郵輪。（新華社）

國乒也被安排入住了這艘郵輪，據悉，乒乓球項目的正式比賽場館是位於愛知縣豐田市的「豐田SKY HALL」。金城碼頭到豐田SKY HALL的直線距離約30公里，由於交通狀況，單程通勤時間普遍在1.5小時左右，往返則需約3小時。

前國家乒乓球隊隊員劉丁碩在直播時稱日本隊住的離球館特別近。

本屆亞運會報名的運動員和官員超過17000人，人數甚至超過了奧運會，而組織者最初僅按約15000人籌備。組委會主席大村秀章此前坦言，他們「既沒有人力也沒有預算」為額外參賽者安排食宿，「如果他們仍希望前來，就必須自行安排」。

為壓縮成本，本屆賽事放棄專門的運動員村，改由郵輪、集裝箱房和各地酒店「拼合」而成：郵輪將容納4000至5000人，集裝箱房容納約2000人，其餘人員分散入住酒店，部分遠至東京（游泳、跳水和馬術比賽在那裏舉行）。郵輪已於15日抵達名古屋。

集裝箱房屋內景。（微博@看看新聞Knews）

據新華社此前報道，9月16日中午12點15分左右，中國體育代表團團部和部分隊伍的參賽人員順利抵達日本名古屋，準備參加即將開幕的亞運會。然而，飛機是準時到了，人卻被困在機場附近，遲遲無法乘車趕往住地。

按照計劃，當天抵達的各代表團要從機場附近坐大巴前往住所。然而下午2點，機場交通中心仍然能看到不少國家和地區的運動員「東倒西歪」就地等大巴，顯得很疲憊。

印度賽艇隊教練告訴新華社記者，隊伍上午10點左右就落地了，但在交通中心等了4個多小時了，還是走不了。

這名教練還說：

工作人員的系統裏查不到我們運動員的訊息，所以沒法安排車。還有來得更早的隊伍，兩三個小時前就到了，也沒等上車。

中國體操隊也遭遇了類似情況。21人的隊伍，只有兩個人的訊息能在系統裏正常顯示，這直接導致他們遲遲無法登上大巴。

等待期間，中國隊不少運動員就地鋪開瑜伽墊，拿出泡沫軸和彈力帶現場開練。「沒有人說幾點能有車，一切都在等待中。」一名代表團成員說，問了工作人員，但對方也很茫然，「所有人都是你問我，我問你」。

下午4點左右，哈薩克斯坦射擊隊準備動身離開。一名運動員告訴新華社記者，他們「只」等了兩個多小時，「但工作人員沒告訴我為什麼要等」。

對此，一名志願者略顯無奈地說：

我們也不知道具體原因，可能『一環沒扣上一環』。各個代表團也可以單獨行動，但需要自費。

中國羽毛球隊沒等到官方大巴，乾脆自己想起了辦法。起初，他們想在附近乘坐公共機場大巴離開，但車票數量不足。部分成員先乘車離開後，其餘人碰上了中國駐名古屋總領事館的工作人員，在他們的幫助下聯繫僑胞租了車。下午4點半左右，羽毛球隊才總算都上了車。

直到下午5點左右，中國乒乓球隊、武術隊、賽艇隊的部分人員才等到車；體操隊則到6點左右才離開。此時，距離他們抵達名古屋機場已經過去了近6個小時。

新華社記者在交通中心看到，現場只提供水，不提供食品。一名運動員說：

白天一直沒怎麼吃飯，從下飛機到現在5個多小時，等得又累又困又餓，明天還要訓練。

還有一名運動員苦笑着說：「這些事情，比比賽更難。」

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】