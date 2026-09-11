名古屋亞運｜韓媒：選手住木製貨櫃箱怨床太細　飯堂又被指漏水

2026名古屋亞運會將於9月19日揭幕，男子籃球項目已率先在10日（周四）展開分組賽。據韓媒報道，由於今屆組委會並沒有興建專門的選手村，韓國國家籃球隊抵達名古屋後，運動員只能入住臨時搭建的木製貨櫃。網上的照片可見，由於床身太短，身高超過2米的籃球運動員要舒服地躺下都有困難。另外，名古屋近日發生暴雨，有指運動員飯堂其後出現漏水的情況。



網民上傳名古屋亞運選手的住宿照片：

韓媒《Jumpball》9月9日報道，為了節省開支，亞運會組委會並沒有興建專門的選手村。因此，今屆的參賽運動員只能入住大型郵輪和臨時搭建的木製貨櫃作為住所。

據報道，韓國國家籃球隊被分配到臨時搭建的木製貨櫃房間，但由於空間極其狹窄，隊員們感到非常不適。

雙人房對於兩名身材高大的籃球運動員而言太過狹窄。廁所和淋浴間空間狹小，臥室的床鋪過於密集，導致行動不便。床鋪也很小，身高超過2米的隊員甚至無法舒服地躺下。

此外，名古屋日前正遭受破紀錄的暴雨來襲，8日（周二）下午1時30分，韓國國家籃球隊前往體育館進行場地適應性訓練。

然而，由於暴雨，他們被困在了體育館。由於巴士無法行駛，訓練結束後，他們不得不在體育館等待三到四個小時。據悉，球隊直到晚上9時30分才返回住處。

另有傳言指，由於暴雨，由貨櫃搭建的球員食堂甚至漏水。