名古屋暴雨馬路成噴泉　亞運場館及住宿漏水400人急撤離｜有片

日本名古屋市9月8日（周二）遭逢大暴雨，名古屋市政府晚上發布最高級別的暴雨和洪水緊急警報。網上影片可見，不少馬路在大雨下淪為澤國，至少有200輛汽車被水淹後拋錨，亦有連鎖便利店嚴重水浸。據日媒報道，多個名古屋亞運的比賽場館及住宿設施因大雨漏水，有400名運動員及工作人員需要緊急撤離。



網民分享名古屋便利店在暴雨後水浸：

據共同網報道，名古屋8日遭遇破紀錄的暴雨，導致地鐵停運、道路出現嚴重積水，許多民眾因此無法回家。

不少民眾因為地鐵停駛無法回家：

9日（周三）早晨，名古屋站週邊不少民眾一臉疲倦去上班。被水淹導致拋錨的汽車多達約200輛，堵在馬路上等候拖車處理。在遭遇水浸的建築物，員工們一大早就忙於清潔打掃。

名古屋暴雨後，大量汽車被被困在馬路上：

據報道，8日傍晚，名古屋市出現大暴雨，1小時的降雨量達到有記錄以來最高的104.5毫米。最多約117萬人收到「緊急安全確保」資訊。

名古屋市9日宣布，最多約3500人獲安排在臨時安置點借宿。

愛知縣春日井市的一名23歲女性表示，因無法回家而與朋友一起在名古屋站附近的卡拉OK店過夜。她無奈地指出：「今天就這樣去工作」，然後睡眼惺忪地去返工。

+ 1

報道指，亞運會將於9月19日在名古屋開幕，多個比賽場館設施及住宿皆因暴雨出現漏水，有400名運動員與工作人員需要撤離。