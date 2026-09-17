央視知名主持人敬一丹告別式　北京八寶山舉行告別儀式

9月17日，《央視》知名主持人敬一丹告別式在北京八寶山殯儀館舉行，多名《央視》知名主持人包括朱迅、尼格買提、劉純燕、水均益、韓喬生、王寧等前往致意，還有許多普通觀眾自發到場送「敬大姐」最後一程，場面溫馨肅穆，靈堂外擺滿素白鮮花與花圈。



據現場影片，輓聯寫著「一生悲憫放大弱者聲音」、「丹心坦盪傳播智者思想」，橫批則是寫「感謝這世界讓我走過」。



《東方時空》欄目組敬獻花圈，輓聯寫著「共記歲月山河，追思敬大姐螢屏初心」。敬一丹好友、女主持人倪萍，正在新疆阿勒泰出外景，相隔三千多公里無法趕回，清晨寫下三千多字《給敬大姐的一封信》。

公開資料顯示，敬一丹1986年從北京廣播學院（現中國傳媒大學）畢業，隨後進入中央電視台工作。1988年入職中央電視台，先後主持《經濟半小時》《一丹話題》《焦點訪談》《東方時空》《直播中國》《新聞調查》《感動中國》等節目。

作為總主持人，她參與了香港回歸、澳門回歸等重大事件的直播，三次獲得全國節目主持人金話筒獎。她曾任中國電視藝術家協會主持人專業委員會主任，兼任北京大學電視研究中心研究員、中國傳媒大學客座教授。

1997年6月30日深夜至7月1日凌晨，羅京、敬一丹共同主持了97香港回歸直播。（微信公眾號@敬一丹）

1997年6月30日深夜至7月1日凌晨，羅京、方靜、方宏進、敬一丹開啟了香港回歸直播。（微信公眾號@敬一丹）

內地網民稱讚她冷靜、克制、有溫度的新聞表達，是一代人的央視記憶，「鏡頭前，她堅守新聞人的良知與底線；生活裏，待人溫和真誠，提攜後輩，是很多年輕主持人心中的榜樣。」

敬一丹為中央廣播電視總台播音指導、前央視知名主持人。（中國新聞社）

2026年6月，71歲的敬一丹在家鄉哈爾濱突發急性腦出血，病情嚴重，後轉回北京住院治療至今。

9月13日，敬一丹的女兒王爾晴星期天在母親的微信公眾號發訃告。王爾晴說：「兩地醫護救治及時，專業用心，陪伴家屬渡過艱難時光。在此感謝每一位參與其中的醫護人員。」