前央視知名主持人敬一丹病逝享年71歲　曾主持見證香港、澳門回歸

9月13日，敬一丹女兒王爾晴在敬一丹個人公眾號發布訃告，宣布母親離世。據了解，敬一丹為中央廣播電視總台播音指導、前央視知名主持人，長期主持《焦點訪談》《東方時空》《感動中國》等王牌欄目，作為總主持人參與香港回歸、澳門回歸等重大事件直播。



敬一丹為中央廣播電視總台播音指導、前央視知名主持人。（北京大學蘭園書院）

2015年，敬一丹正式退休。「明天，就是五一了，《焦點訪談》在這裏祝您，愉快！」這是敬一丹在2015年4月30日她最後一期《焦點訪談》欄目說的最後一句話，說完深深地鞠了一躬。（微博@央視新聞）

曾主持多檔王牌欄目 三獲金話筒獎

公開資料顯示，敬一丹1986年從北京廣播學院（現中國傳媒大學）畢業，隨後進入中央電視台工作。1988年入職中央電視台，先後主持《經濟半小時》《一丹話題》《焦點訪談》《東方時空》《直播中國》《新聞調查》《感動中國》等節目。

敬一丹為中央廣播電視總台播音指導、前央視知名主持人，長期主持《焦點訪談》等王牌欄目。（上游新聞）

敬一丹為中央廣播電視總台播音指導、前央視知名主持人。（中國新聞社）

作為總主持人，她參與了香港回歸、澳門回歸等重大事件的直播，三次獲得全國節目主持人金話筒獎。她曾任中國電視藝術家協會主持人專業委員會主任，兼任北京大學電視研究中心研究員、中國傳媒大學客座教授。

1997年6月30日深夜至7月1日凌晨，羅京、敬一丹共同主持了97香港回歸直播。（微信公眾號@敬一丹）

1997年6月30日深夜至7月1日凌晨，羅京、方靜、方宏進、敬一丹開啟了香港回歸直播。（微信公眾號@敬一丹）

1997年7月1日上午10時，中華人民共和國香港特別行政區成立慶典在香港會展中心新翼舉行。在慶典儀式上展示了江澤民親手題寫的「香港明天更好」書法卷軸。（新華社）

今年6月突發腦出血 轉回北京治療至今

2026年6月，敬一丹在家鄉哈爾濱突發急性腦出血，病情嚴重，後轉回北京住院治療至今。7月，曾有公眾人物發文「一丹大姐走好」引起關注後，敬一丹的個人賬號曾置頂網友「不信謠不傳謠」留言。

圖為工作時的敬一丹。（敬一丹微信公眾號）

9月13日，敬一丹的女兒王爾晴星期天在母親的微信公眾號發訃告。王爾晴說：「兩地醫護救治及時，專業用心，陪伴家屬渡過艱難時光。在此感謝每一位參與其中的醫護人員。」

王爾晴也寫道：「從夏至到白露，過去近三個月的時間裏，我媽媽得到了很多祝福和關切。作為家人，我們也收到了四面八方的問詢和關心。在此感謝每一位給予我們希望與力量的朋友！」