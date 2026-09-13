前央視知名主持人敬一丹病逝享年71歲 曾主持見證香港、澳門回歸
撰文：盧詩文
出版：更新：
9月13日，敬一丹女兒王爾晴在敬一丹個人公眾號發布訃告，宣布母親離世。據了解，敬一丹為中央廣播電視總台播音指導、前央視知名主持人，長期主持《焦點訪談》《東方時空》《感動中國》等王牌欄目，作為總主持人參與香港回歸、澳門回歸等重大事件直播。
曾主持多檔王牌欄目 三獲金話筒獎
公開資料顯示，敬一丹1986年從北京廣播學院（現中國傳媒大學）畢業，隨後進入中央電視台工作。1988年入職中央電視台，先後主持《經濟半小時》《一丹話題》《焦點訪談》《東方時空》《直播中國》《新聞調查》《感動中國》等節目。
作為總主持人，她參與了香港回歸、澳門回歸等重大事件的直播，三次獲得全國節目主持人金話筒獎。她曾任中國電視藝術家協會主持人專業委員會主任，兼任北京大學電視研究中心研究員、中國傳媒大學客座教授。
今年6月突發腦出血 轉回北京治療至今
2026年6月，敬一丹在家鄉哈爾濱突發急性腦出血，病情嚴重，後轉回北京住院治療至今。7月，曾有公眾人物發文「一丹大姐走好」引起關注後，敬一丹的個人賬號曾置頂網友「不信謠不傳謠」留言。
9月13日，敬一丹的女兒王爾晴星期天在母親的微信公眾號發訃告。王爾晴說：「兩地醫護救治及時，專業用心，陪伴家屬渡過艱難時光。在此感謝每一位參與其中的醫護人員。」
王爾晴也寫道：「從夏至到白露，過去近三個月的時間裏，我媽媽得到了很多祝福和關切。作為家人，我們也收到了四面八方的問詢和關心。在此感謝每一位給予我們希望與力量的朋友！」
網紅「康康和爺爺」腦瘤病逝享年90歲 時尚潮流穿搭擄獲百萬粉絲太子奶創始人李途純逝世終年66歲 曾豪擲8888萬奪央視廣告位國學大師錢穆次子病逝享年94歲 1949年後留在大陸曾斷絕聯繫31年72歲台語歌后陳盈潔病逝 晚年失智忘喝水 引發急性腎衰竭不治