敬一丹急性腦出血逝世！腦血管突發破裂4大隱蔽前兆與黃金搶救期

連日加班後的偏頭痛、開會時突然感到一陣天旋地轉，這些都市人早已習慣的「疲勞訊號」，很可能是腦血管發出的最後通牒。在現代繁忙的工作節奏下，長期面臨巨大心理壓力、睡眠不足或頻繁熬夜，血管隨時可能被推向崩潰邊緣。血管壁在持續高壓衝擊下日漸脆弱，許多人以為頭痛只是暫時反應，殊不知血管病變往往迅猛且隱蔽，藏在顱內的危機隨時可能在幾秒鐘內被引爆，帶來不可逆的神經損傷。



中風｜30歲男頭痛昏迷竟是腦出血 醫生揭1時段血管壓力大要注意

敬一丹於今年6月在家鄉哈爾濱因突發急性腦出血，病情極為嚴重，隨後轉至北京持續治療，惟三個月後終病逝，享年71歲。（網絡圖片）

知名主持人敬一丹腦出血逝世

據《極目新聞》報道，內地知名主持人敬一丹於2026年9月13日逝世，享年71歲。敬一丹生前曾主持央視《焦點訪談》、《東方時空》、《感動中國》等重頭節目，獲得「全國十佳電視節目主持人金話筒獎」殊檾，也參與香港回歸、澳門回歸直播，有「國民大姐」稱號。

訃告顯示，敬一丹於今年6月在家鄉哈爾濱因突發急性腦出血，治療三個月後終病逝。

訃告顯示，敬一丹於今年6月在家鄉哈爾濱因突發急性腦出血，病情極為嚴重，隨後轉至北京持續治療，惟三個月後終病逝。敬一丹的離世，除了令人緬懷她過去當主持人的風采，也讓「急性腦出血」再次受到大眾高度關注。

內地知名主持人敬一丹於2026年9月13日逝世，享年71歲。（網絡圖片）

血管受壓爆裂 致命只需數秒

香港衞生署衞生防護中心指出，中風（腦血管意外）是香港主要的殺手病之一，腦出血屬於出血性腦中風，主要因腦部血管破裂，導致血液溢出至大腦組織或腦室中。當都市人長期處於高壓或焦慮狀態時，體內的交感神經會持續亢奮，引致血壓持續偏高。若本身患有高血壓、動脈硬化，或隱性存在先天性腦血管壁過薄、腦動脈瘤等情況，一旦遇上過度勞累、情緒波動或氣溫驟變，血壓驟升便極易衝破血管壁，引發急性腦出血。

當都市人長期處於高壓或焦慮狀態時，體內的交感神經會持續亢奮，引致血壓持續偏高。（AI生成圖片）

腦出血4大隱蔽前兆

許多人在病發初期，常將症狀誤認為一般偏頭痛或過度疲勞，因而耽誤了求醫時間。根據香港衞生署衞生防護中心常見中風徵狀指引，若出現以下幾種情況，必須提高警惕：

1.突發爆裂性劇烈頭痛：與一般漸進式頭痛不同，這種頭痛往往非常突然且極為劇烈，感覺如頭部遭重物重擊或雷擊。



2.單側肢體麻痺或無力：一側面部嘴角歪斜、流口水，或是身體單側的手臂、腿部突然發麻、軟弱無力，無法正常舉起。



3.言語障礙或視力模糊：說話變得含糊不清、無法理解他人言語，或單眼、雙眼突發性視物模糊、出現重影。



4.平衡失調與噁心嘔吐：走路步態不穩、無故跌倒，並伴隨嚴重的眩暈或噴射性嘔吐。



出現突發爆裂性劇烈頭痛、單側肢體麻痺或無力、言語障礙或視力模糊、平衡失調與噁心嘔吐這幾種情況，必須提高警惕。（AI生成圖片）

「低場MRI」診治急性中風 流程縮至20分鐘內

急性腦中風搶救爭分奪秒！醫院管理局指出，腦中風發病時每分鐘可導致多達200萬個腦細胞壞死。缺血性中風患者若能把握發病後4小時黃金期送院接受溶栓治療，及早暢通血管，能有效減慢腦細胞死亡並縮小壞死範圍，病人的康復之路就越容易走。

為加快救治，威爾斯親王醫院於急症室設立「緊急中風診斷及治療室」，並引進嶄新「低場磁力共振影像（低場MRI）」儀器。相比傳統診查需時約66分鐘，低場MRI掃描僅需3至5分鐘，由診斷至藥物治療實現「一站式」完成，整體流程縮短至20分鐘內，診斷成功率達100%，即使是難以確認發病時間的「睡醒中風」患者亦能及時獲救。

缺血性中風患者若能把握發病後4小時黃金期送院接受溶栓治療，及早暢通血管，減慢腦細胞死亡並縮小壞死範圍，減慢腦細胞壞死的過程，病人日後復康之路就越容易行。（AI生成圖片）

高壓人士的血管維護指南

根據香港中文大學醫學院對腦血管健康的研究，預防腦血管病變的關鍵在於血壓管理與血管養護：

1.定期監測血壓與健康檢查：高血壓是引致腦小血管病的主要原因。市民應按年齡及家族病史，定期量度血壓、血糖及血脂，及早識別無症狀的高血壓患者並進行對症治療。

2.建立維護心血管健康的飲食習慣：採用低鈉（低鹽）、低脂及低糖的飲食模式，減少加工食品攝取，多吃蔬菜並控制脂肪吸收。

市民應按年齡及家族病史，定期量度血壓、血糖及血脂，及早識別無症狀的高血壓患者並進行對症治療。（AI生成圖片）

3.管理工作壓力與作息：保持積極樂觀心態並妥善處理壓力，保證充足睡眠；同時培養規律運動習慣，每週進行最少150分鐘中等強度有氧運動（如快步走或行山），維持心血管及大腦健康。