華為遭美起訴、孟晚舟被捕後急調13億美元　工行倫敦合規內幕曝光

國際調查記者同盟披露，華為遭美國司法部起訴、財務長孟晚舟在加拿大被捕後，中國工商銀行倫敦分行曾於2019年一個周末緊急召集9名員工，將華為英國子公司帳戶內13億美元匯回深圳。內部文件顯示，儘管倫敦分行合規人員將華為列為「極高風險」客戶，北京總部仍要求「繼續與華為開展業務」。



台媒《自由時報》引述國際調查記者同盟報道，ICIJ與23家媒體合作展開「中國資本」調查，取得約480萬筆、橫跨20年的工行機密資料，包括客戶檔案、盡職調查報告、會議紀錄及內部電郵。

調查指出，事件發生於2019年2月2日、農曆新年前夕，工行倫敦分行當日上午臨時召集9名員工，將華為英國子公司帳戶內13億美元匯往深圳。華為當時聲稱，需要將「緊急資金」匯回國內。

孟晚舟回國：圖為2021年9月25日晚，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

該筆轉帳本身未被指涉及違法，但時間點引起關注。美國司法部當時剛公開起訴華為，孟晚舟亦因美方要求在加拿大被捕，工行倫敦分行合規人員與高級管理層一度同意暫停與華為往來，直至華為提供足夠資料，讓銀行判斷其存款是否涉及美方指稱的犯罪行為。

不過，華為尚未提交所需資料，代表便於2月1日傍晚到訪工行倫敦分行，要求儘快提取英國子公司全部存款。

內部資料顯示，華為當時被工行列為戰略客戶，其深圳帳戶平均每日存款約12億美元，另持有價值約73億美元的理財產品。兩名倫敦分行高層曾試圖阻止資金調走，以免分行蒙受重大損失，但北京總部已批准華為的申請並下令執行。

2月2日上午8時，北京總部高層與倫敦分行員工舉行電話會議，承諾確保分行擁有足夠資金維持營運。數名銀行高層隨後完成13億美元轉帳。

任正非在孟晚舟被扣押後接受媒體採訪時談到，這次磨難對女兒來說是人生難得的機會。

時任工行倫敦反洗錢報告員蓋根其後展開內部調查。他指出，在辦公時間以外安排員工處理大額付款並不尋常，也可能增加詐騙風險，銀行理應在放款前徹底調查，但有關決定是在「華為和北京總部的壓力下」作出。蓋根並認為，華為有可能試圖將資金匯回國內，以避免美國制裁調查人員凍結其資產。這是當時的內部風險判斷，並不代表該筆交易已被認定為逃避制裁。蓋根隨後建議對華為進行強化盡職調查，但僅15分鐘後，倫敦分行總經理韓瑞祥便回覆電郵，傳達北京總部指示「繼續與華為開展業務」。

工行委託的外部調查公司，其後亦將華為列為「極高風險」客戶，並提及華為與中國政府的關係，以及其在多國面對的腐敗、詐騙及其他犯罪指控。不過，工行並未中止與華為的業務關係。ICIJ稱，美國2019年將華為及多家關聯企業列入出口管制名單後，工行仍為華為在悉尼及法蘭克福開設帳戶，並成為其約8.5億美元境內債券發行的主要承銷商之一。

至2023年初，華為投訴盡職調查拖慢付款速度，北京總部隨即要求倫敦分行加快處理。倫敦分行最終同意讓交易先通過帳戶，再補交相關文件。一名銀行人員轉達總部立場稱「總行也提到，華為對他們而言是一個非常重要的客戶」。

ICIJ調查認為，工行倫敦分行的問題不只涉及華為。橫跨20年的內部紀錄顯示，該行曾在北京總部要求下，對具有政治關聯的中國企業放寬部分反洗錢及盡職調查要求。中國工商銀行與華為均未回應ICIJ多次置評要求。

孟晚舟。（華為官網）

與此同時，美國訴華為案近日在紐約聯邦法院開審，案件涉及華為是否違反美國制裁法等罪名。美國司法部律師斯托特指控「整個公司的運作模式就是盜竊、謊言和掩蓋」。華為辯護律師赫伯利格則表示，華為的成功是靠自身努力得來的。犯罪並非事先計劃好的。

孟晚舟2021年與美國檢方達成協議後返回中國。她承認曾就華為在伊朗的業務，向一家全球金融機構提供誤導性資訊。美方其後撤銷對她的相關指控，但預計仍會將她當時的陳述列為華為案證據。

華為案開審之際，適逢習近平預計前往華盛頓與美國總統川普會面。這筆發生於2019年的13億美元轉帳再次受到關注，也令中國國有銀行如何在海外合規要求、重要客戶關係與北京總部指示之間取捨，成為調查焦點。