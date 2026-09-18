華為遭美起訴、孟晚舟被捕後急調13億美元 工行倫敦合規內幕曝光
國際調查記者同盟披露，華為遭美國司法部起訴、財務長孟晚舟在加拿大被捕後，中國工商銀行倫敦分行曾於2019年一個周末緊急召集9名員工，將華為英國子公司帳戶內13億美元匯回深圳。內部文件顯示，儘管倫敦分行合規人員將華為列為「極高風險」客戶，北京總部仍要求「繼續與華為開展業務」。
台媒《自由時報》引述國際調查記者同盟報道，ICIJ與23家媒體合作展開「中國資本」調查，取得約480萬筆、橫跨20年的工行機密資料，包括客戶檔案、盡職調查報告、會議紀錄及內部電郵。
調查指出，事件發生於2019年2月2日、農曆新年前夕，工行倫敦分行當日上午臨時召集9名員工，將華為英國子公司帳戶內13億美元匯往深圳。華為當時聲稱，需要將「緊急資金」匯回國內。
該筆轉帳本身未被指涉及違法，但時間點引起關注。美國司法部當時剛公開起訴華為，孟晚舟亦因美方要求在加拿大被捕，工行倫敦分行合規人員與高級管理層一度同意暫停與華為往來，直至華為提供足夠資料，讓銀行判斷其存款是否涉及美方指稱的犯罪行為。
不過，華為尚未提交所需資料，代表便於2月1日傍晚到訪工行倫敦分行，要求儘快提取英國子公司全部存款。
內部資料顯示，華為當時被工行列為戰略客戶，其深圳帳戶平均每日存款約12億美元，另持有價值約73億美元的理財產品。兩名倫敦分行高層曾試圖阻止資金調走，以免分行蒙受重大損失，但北京總部已批准華為的申請並下令執行。
2月2日上午8時，北京總部高層與倫敦分行員工舉行電話會議，承諾確保分行擁有足夠資金維持營運。數名銀行高層隨後完成13億美元轉帳。
時任工行倫敦反洗錢報告員蓋根其後展開內部調查。他指出，在辦公時間以外安排員工處理大額付款並不尋常，也可能增加詐騙風險，銀行理應在放款前徹底調查，但有關決定是在「華為和北京總部的壓力下」作出。蓋根並認為，華為有可能試圖將資金匯回國內，以避免美國制裁調查人員凍結其資產。這是當時的內部風險判斷，並不代表該筆交易已被認定為逃避制裁。蓋根隨後建議對華為進行強化盡職調查，但僅15分鐘後，倫敦分行總經理韓瑞祥便回覆電郵，傳達北京總部指示「繼續與華為開展業務」。
工行委託的外部調查公司，其後亦將華為列為「極高風險」客戶，並提及華為與中國政府的關係，以及其在多國面對的腐敗、詐騙及其他犯罪指控。不過，工行並未中止與華為的業務關係。ICIJ稱，美國2019年將華為及多家關聯企業列入出口管制名單後，工行仍為華為在悉尼及法蘭克福開設帳戶，並成為其約8.5億美元境內債券發行的主要承銷商之一。
至2023年初，華為投訴盡職調查拖慢付款速度，北京總部隨即要求倫敦分行加快處理。倫敦分行最終同意讓交易先通過帳戶，再補交相關文件。一名銀行人員轉達總部立場稱「總行也提到，華為對他們而言是一個非常重要的客戶」。
ICIJ調查認為，工行倫敦分行的問題不只涉及華為。橫跨20年的內部紀錄顯示，該行曾在北京總部要求下，對具有政治關聯的中國企業放寬部分反洗錢及盡職調查要求。中國工商銀行與華為均未回應ICIJ多次置評要求。
與此同時，美國訴華為案近日在紐約聯邦法院開審，案件涉及華為是否違反美國制裁法等罪名。美國司法部律師斯托特指控「整個公司的運作模式就是盜竊、謊言和掩蓋」。華為辯護律師赫伯利格則表示，華為的成功是靠自身努力得來的。犯罪並非事先計劃好的。
孟晚舟2021年與美國檢方達成協議後返回中國。她承認曾就華為在伊朗的業務，向一家全球金融機構提供誤導性資訊。美方其後撤銷對她的相關指控，但預計仍會將她當時的陳述列為華為案證據。
華為案開審之際，適逢習近平預計前往華盛頓與美國總統川普會面。這筆發生於2019年的13億美元轉帳再次受到關注，也令中國國有銀行如何在海外合規要求、重要客戶關係與北京總部指示之間取捨，成為調查焦點。