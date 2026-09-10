美國政府起訴華為案開審　指控竊商業機密　華為否認所有控罪

中國企業華為（Huawei）遭美國政府起訴，指其竊取商業機密、違反美國對伊朗制裁等，案件9月8日在美國紐約布魯克林的法院開審。華為否認全部14項指控。



據《華爾街日報》9月10日報道，在布魯克林聯邦法院，針對中國科技巨頭華為的審判正式開始。聯邦檢察官將華為描述為犯罪企業，在法庭文件指控華為進行長達數十年的敲詐勒索陰謀，以拓展全球業務。

美國司法部審判律師斯托特（Taylor Stout）在政府的開庭陳述中，指「20年來，華為這家龐大的中國電信公司就是這樣欺騙美國公司，濫用美國金融體系，企圖壟斷全球電信行業。」

2018年12月11日，特朗普在白宮接受路透社採訪時表示，在有必要的情況下，他會介入孟晚舟案。（路透社）

檢方指控華為竊取知識產權、違反美國對伊朗制裁，並就伊朗關係欺騙大型銀行，華為否認全部指控。14項罪名包括銀行欺詐、電匯欺詐、商業機密竊取及敲詐勒索。

檢方稱，華為實施一項精心策劃的商業竊取行動。竊取競爭對手重要資訊的員工可以獲得獎金。一名員工在展會上偷拍競爭對手網絡設備的內部照片時被抓獲。檢方又主張該公司涉嫌收買一名大學教授，讓他假扮成對某公司儲存設備感興趣的研究人員，而其真正目的是獲取晶片以便華為進行複製。

華為律師赫伯利格（Brian Heberlig）表示「華為的成功是靠實力贏得的」，他稱「這是競爭，不是陰謀；是創新，不是偷竊；是正常的商業行為，不是不當行為。」