管家偷走退休副省長243萬名酒手錶判10年半　家屬指控副省長涉貪

山東青島一名任職家政管家的「85後」男子李某，利用在雇主家中工作及持有鑰匙便利，於兩年多時間內以「螞蟻搬家」方式，先後至少15次偷走僱主及僱主父親家中的茅台、五糧液等名酒、茶葉及手錶等物品銷贓，非法獲利高達243萬多元（人民幣，下同）。被告一審被判有期徒刑10年6個月，二審駁回上訴維持原判。



案件被害人之一為山東省前退休副省長。被告家屬透露，已就僱主家中大量名酒來源疑涉貪腐向有關部門作出舉報，並將為李某繼續申訴。



判決及案件資料顯示，被告李某為山東威海人，出身普通農村家庭，早年曾任職廚師。2021年初，李某應聘到何某、陳某夫婦家中擔任管家，月薪約5,000元，負責司機、廚師、保姆等工作，並照顧陳某的父親陳某明起居生活，亦獲安排入職陳某名下的投資管理公司。

2021年間，僱主陳某請客吃飯後將剩餘的兩瓶茅台讓李某帶回，李某隨後私下轉賣，陳某並未察覺。此後李某膽子漸大，自2021年4月至2023年10月期間，利用擁有何某、陳某及陳某明住處鑰匙及車輛門禁卡的便利，多次偷走茅台、五糧液、國窖酒、紅酒、阿膠膏、茶葉及一隻卡地亞（Cartier）手錶等物品轉售。

五糧液、茅台和國窖酒。（新浪新聞）

2023年8月，陳某在李某此前居住房間的衣櫃角落發現一瓶茅台酒，經調取屋苑監視器影片後，赫然發現李某在當月曾先後8次拿走家中的酒水，同時陳某父親家中的名酒亦告失竊。

2023年10月16日晚，李某駕車前往陳某明位於濟南的家中再次作案時，被警方當場抓獲，並在其汽車後備箱內搜出茅台、五糧液及紅酒等。經物價鑑定，單是當時車上搜出的2瓶茅台及4瓶五糧液，價值已達14,670元。經查實，李某累計非法獲利高達243萬5226元，所得贓款幾乎被其揮霍一空。

辯稱獲授權保管非盜竊 法院未予採納

案件於2025年8月在青島市黃島區法院一審開庭。李某在庭上辯稱，僱主授予其保管酒水的權限，其行為應屬「侵占罪」而非「盜竊罪」，並主張自己有自首及立功情節，希望能獲判緩刑。

但僱主及證人證言均指出，僅曾讓李某幫忙從家中拿取物品，從未授權其代為保管酒水。法院審理後認為，李某係秘密竊取財物，且被抓獲到案不構成自首，當庭亦未認罪認罰，故盜竊罪名成立。

青島市黃島區法院於2025年9月一審判處李某犯盜竊罪，判處有期徒刑10年6個月，並處罰金20萬元；扣押及凍結的款項依法發還被害人，並責令李某繼續退賠剩餘損失約139萬元。李某不服提出上訴，青島中院於2026年8月下旬作出二審裁定，認為李某舉報他人的線索尚未查證屬實，不構成立功，駁回上訴，維持原判。

案件被害人之一為山東省前退休副省長。被告家屬透露，已就僱主家中大量名酒來源疑涉貪腐向有關部門作出舉報。（資料圖片）

據李某親屬透露，本案被害人之一陳某明為退休官員，住院病案顯示其工作單位為「山東省人民政府副省長」。

李某曾向家人表示，陳某明及陳某家中藏有大量酒水，不少是當地官員和商人所贈，懷疑涉及腐敗行為。李某到案後已就相關情況進行檢舉揭發，法院亦已將相關線索轉交紀檢監察機關處理。李某親屬表示，後續將會繼續為李某提出申訴。