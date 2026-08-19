大阪世博爆貪污醜聞　地盤總管涉虛報1300萬日圓裝修私人物業被捕

日本大型建設公司竹中工務店負責統籌大阪關西世博會場工程的地盤總主管河井辰巳（Kawai Tatsumi，61歲）8月19日被捕，他涉嫌指示分判商虛報工程費，令公司多付逾1,300萬日圓，再挪用款項裝修自己及親屬的物業。



日本傳媒報道，警方指，河井辰巳2025年要求分判商將世博工程費提高後向竹中工務店申領，再利用多出的款項，為自己在奈良市住所等進行裝修工程，造成公司損失超過1,300萬日圓。

調查人員表示，除他自己的住宅外，河井辰巳還透過分判商為親屬經營的餐廳和自己擁有的公寓單位進行裝修。

大阪世博閉幕前夕，大批通宵在會場外排隊等待入場，部分人更席地而睡。（X/@garana_cub）

河井辰巳當時負責世博工事的外判及採購計劃，警方正調查虛報工程費的詳細經過。

警方未透露河井辰巳是否認罪。竹中工務店發聲明稱，公司對此事高度重視，並將全力配合警方調查，待事實查明後，本公司將採取相應措施。