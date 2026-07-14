曾任廣東省長　馬興瑞涉貪污、失察失管　被開除黨籍和公職

《新華社》消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查。6月30日，中共中央政治局會議審議並通過中共中央紀律檢查委員會《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》。



經查，馬興瑞喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗；將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關係人非法收受巨額財物。

馬興瑞（資料圖片）

馬興瑞完全背離黨性原則，嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予馬興瑞開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其黨的二十大代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

馬興瑞是誰？

據公開資料顯示，馬興瑞出生於1959年10月，山東鄆城人，力學工程師及航天領域專家，曾任中國航天科技集團公司總經理、國家工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長。

他長期任職於工程技術領域。由1996年至2013年，他在17年間歷任國防科技工程要職，參與領導各個知名航天太空項目，包括擔任「實踐五號」衛星總指揮和總設計師、「神舟七號」載人飛船副總指揮、運載火箭工程總指揮、探月工程總指揮等等。

2013年3月，馬興瑞離開軍工央企，轉身步入政壇，出任工信部副部長兼國家國防科工局第二任局長；2013年11月，他接替朱明國任中共廣東省委副書記、兼任政法委書記。

2017年11月18日，香港特首林鄭月娥在香港會見廣東省省長馬興瑞（左二），簽署《內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施『一地兩檢』的合作安排》。（香港01）

2013年，馬興瑞擔任廣東省委副書記、政法委書記，2015年兼任深圳市委書記，2017年擔任廣東省長，是中共第十八屆、十九屆中央委員會委員。2021年12月馬興瑞升任新疆黨委書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員。