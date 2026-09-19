名古屋亞運︱中國男籃9.18慘負日本　内地網民批教練｢對不起人民｣

北京時間9月18日晚，第20屆愛知·名古屋亞運會男籃半決賽中，中國隊以77比97不敵東道主日本隊，繼2023年杭州亞運會後，再次無緣決賽。



適逢九一八95週年，「勿忘九一八」撞鐘鳴警儀式在九一八事變爆發地遼寧省瀋陽市舉行，各地也發起相關悼念活動。賽後，中國男籃主教練郭士強下課相關詞條衝上微博熱搜，不少網民表示無法接受在這種日子輸給日本。



中國男籃主教練郭士強。（體壇周報）

名古屋亞運會男籃半決賽中，中國隊以77比97不敵東道主日本隊。（新華社）

名古屋亞運會男籃半決賽中，中國隊以77比97不敵東道主日本隊。（新華社）

據《體壇周報》消息，北京時間9月18日，名古屋亞運會男籃半決賽中，中國男籃77比97不敵日本男籃，無緣決賽，比賽20分分差創下兩隊交鋒史上中國隊最大輸球紀錄。這也是中國男籃繼杭州亞運會後，連續兩屆無緣決賽。

賽後，中國主教練郭士強回應比賽失利，他指，「我不會給自己打分，也不會給任何隊員打分。」郭士強強調，整個男籃團隊付出很多，「我們這個團隊，不管教練團隊，還是保障團隊，還是這些運動員，這個夏天我們都非常認真努力，做好每次訓練和比賽。我們這個團隊，中國男籃的所有人都非常辛苦，都很努力。」

賽後，中國男籃主教練郭士強下課衝上微博熱搜。（互聯網圖片）

比賽當日是九一八事變爆發95周年。1931年9月18日，日軍炸毀瀋陽北郊柳條湖附近南滿鐵路，這次事變標誌着日本長達十四年侵華戰爭的開端。每年9月18日，中國多個城市都會舉辦紀念九一八事變的活動，緬懷戰爭中的死難者。

面對郭士強的解釋，不少中國網民並不買賬。賽後，「郭士強下課」衝上微博熱搜，不少網民留言，「今天這個日子無法接受這種結果」、「郭士強今天對不起全國人民」、「中國男籃被你帶得一點血性都沒有」、「兩次輸給日本，中國男籃一直在走下坡路」。