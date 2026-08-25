五熊毀日本國寶　曾自爆是｢乩童女兒｣　3個月改信基督教原因曝光

39歲台灣女星「五熊」（蔡頤榛，本名蔡宜臻）因涉嫌朝日本奈良藥師寺內被列為國寶的「佛足石」潑油，遭當地警方逮捕，並依違反《文化財保護法》移送檢方。由於五熊是虔誠的基督教徒，該行為也讓網友質疑潑油行徑跟宗教有關。不過，其實五熊是出身於篤信道教的家庭，過去曾在節目分享父親是「乩童」，她充滿戲劇性的宗教信仰轉變不禁引起熱議。



五熊早期曾在各大綜藝節目中分享自身的靈異體質與家庭信仰，2009年，她曾在《康熙來了》節目中透露，自己出身於一個篤信道教的家庭，父親是「乩童」。她生動描述父母爭執時的驚人場景，父親常在吵架時認定母親「被邪靈附身」，甚至會當場唸誦咒語試圖為母親驅邪，特殊的家庭日常讓當時在場的來賓聽得瞠目結舌。

五熊昔日上《康熙來了》片段。（YouTube截圖）

受到家族深厚的信仰影響，五熊過去對趨吉避凶極為講究，她曾坦言自己在拍戲期間，若感覺遇到「不乾淨的東西」，便會立刻請教法師協助化解。為了保平安，她不僅隨身佩戴觀世音菩薩佛像，手上更長期綁著尼姑贈予的五色線手繩，深信手繩若斷裂便是替自己「擋煞」。此外，她也會視情況隨身攜帶不同功效的符紙，有些直接焚化，有些則化入水中用來擦拭身體，對傳統儀式深信不疑。

五熊出身於道教家庭。（YouTube截圖）

然而，五熊的信仰之路在演藝事業陷入低潮時發生了巨大轉折。在面對工作瓶頸與情緒低谷的雙重打擊下，她透過經紀人與身邊好友的引薦，開始接觸基督教教會。在感受到心靈的平靜後，她短短三個月內便決定受洗成為基督徒，徹底告別過去的符水與五色線。2015年，五熊一舉奪下金鐘獎兒童少年節目主持人獎，在頒獎典禮上，她更公開將這份榮耀歸功於信仰的救贖。

從昔日隨身帶符紙的道教徒，到後來虔誠感恩上帝的基督徒，五熊的宗教歷程充滿話題性。據悉，面對調查，五熊坦承犯行，並向警方供稱，平時就有隨身攜帶祈禱用小瓶子的習慣，當時是為了「祈求家人健康與世界和平」，更解釋：

只要遇到讓自己感動的事物，就會倒油祈禱。

24日下午，五熊經紀人終於發聲明回應，證實仍無法直接與本人取得連繫，「目前狀況皆透過家屬及日本當地律師協助了解中。」為避免未經確認的資訊造成更多誤解，經紀人不針對事件內容進一步評論，希望外界給予調查必要的時間與空間。同時也向大眾致歉，造成社會關注與相關困擾，後續待狀況釐清後，並在不影響相關程序進行的前提下，會再統一向各界說明，謝謝大家的關心與理解。

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