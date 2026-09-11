外交部回應中國駐日本大使館調整日本公民赴華簽證費：對等安排

新華社9月11日報道，外交部發言人毛寧在例行記者會上回答有關中方宣布上調日本公民赴華簽證費用時表示，「中國駐日本使館已經發布了通知，這次調整是根據對等的原則作出的安排。」



2026年9月9日，中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會。（外交部網站）

據中國駐日本大使館9月11日消息，根據簽證費對等安排，自2026年9月14日起，對日本公民赴華簽證規費進行調整。對9月14日前已受理的簽證申請，按原標準收費。此外，第三國國籍簽證按原標準收費。具體調整費用如下：

日本公民赴華簽證一次簽證費用調整為16750（日圓，下同），此前，該項目費用為2250；二次簽證費用由3750調整為25100；半年多次簽證費用由4500調整為33500；一年多次簽證費用由7500調整為50250。

據中國駐日本大使館9月11日消息，根據簽證費對等安排，自2026年9月14日起，對日本公民赴華簽證規費進行調整。（中國駐日本大使館）

2025年12月30日，中國駐日本大使館曾發布《關於延長階段性調減來華簽證費措施的通知》，通知稱中國駐日本使領館簽證費調減措施將延續至2026年12月31日。

2025年12月30日，中國駐日本大使館曾發布《關於延長階段性調減來華簽證費措施的通知》，通知稱中國駐日本使領館簽證費調減措施將延續至2026年12月31日。（中國駐日本大使館）

此前6月19日，日本政府宣布，7月起外國人簽證手續費將大幅上調至原來的5倍，單次簽證由3000增至15000，多次簽證由6000增至30000，為1978年以來首次加價。此次調價在內地社交平台引發熱議，湧現大量抱怨聲音，不少網民稱「日簽漲價5倍完全只制裁我們豬肝紅合照」「不貴，能旅遊的也拿得出來，但不代表願意給這種政策買單。」