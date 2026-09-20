經濟學者姚洋：硬懟｢中國擠壓｣落圈套　應反客為主海外｢再造中國｣

9月19日，2026清華五道口首席經濟學家論壇在清華大學舉行，主題為「2026中國與世界經濟回顧和展望——全球再平衡與國際貨幣體系重構」。姚洋在發言中講了一個現實的問題，即國際對中國產能過剩以及新出現的所謂「中國擠壓」（China squeeze）的反應。從宏觀數據看，中國去年貨物貿易盈餘為1.2萬億美元，美國貨物貿易赤字為1.4萬億美元，這兩個國家基本上相等。其他國家其實都是夾在中間：對中國有赤字，對美國有盈餘，然後相互抵消。



上海財經大學滴水湖高級金融學院院長、北京大學客座教授姚洋。（上海財經大學）

比如印度對美出口越來越多，但對中國的貿易赤字越來越大，已經超過1000億美元。越南已經取代中國成為對美貿易最大的盈餘國，但它所有的盈餘都被和中國的赤字抵消掉了，事實上整個越南是有貿易赤字的。姚洋指出，在這種格局下，全球失衡就是中美的問題。其實在2008年之前，已經形成了所謂「鏡面對稱」的格局。問題是，美國是一個需求方，它給全世界創造需求；中國是創造供給，所以全世界把矛頭指向中國。

姚洋認為，在這個過程中，中國怎麼回答這些問題，首先應講「三段論」。

第一層，跟國際上去硬懟說中國沒有產能過剩，這個策略走不過去。因為國內天天說產能過剩，所以才卷，物價才下降，不能到國際上反過來說，作為知識分子是做不到的。所以必須承認，至少國內需求沒有趕上供給能力，所以PPI才在下降，所以才內卷。

換句話說，美國耶倫幾年前打來一拳，我們其實應該躲一下，讓她一拳打到棉花上，而不是拿一個盾牌，反而讓她打得更來勁。現在又出來「China squeeze」這樣的說法，如果非得說沒有這個問題，就又落入對方的圈套。對方給我們下了一個套，為什麼要往裏鑽？這是第一個層次。

第二層，應該告訴全球，中國的產能對於全球來說並不過剩。林老師提到全球增長率下降，但全球始終面臨一個巨大的問題，就是脫貧問題、增長問題。全世界80%的人還生活得很困頓，還需要增長。過去十多年，全球輿論全被美國、歐洲主導，在這方面我們不知不覺上了套。事實上，全球最重要的問題不是所謂地緣政治風險問題；如果是地緣政治風險問題，那中國企業也出不去。最大的問題仍然是全球發展問題。以全球發展的眼光來看，中國的產能對於全球來說遠遠不夠，特別是面臨氣候變化，中國現在對外出口的主力已經和全球反變暖息息相關。從這個角度去說，中國就站到了道德制高點：中國是為全世界提供產能、提供技術，而且是最先進的技術。這是第二個層次。

姚洋認為，中國的產能對於全球來說並不過剩。（資料圖片）

第三層，應該把球踢到對方的球場上去。美國再工業化搞了二十年，奧巴馬（Barack Obama）時代就開始了，它成功了嗎？沒成功。製造業佔GDP的比例非但沒有上升，反而有下降。你在去工業化，怎麼開始再工業化？中國可以幫你。歐洲產品競爭不過，就打開大門，讓中國去投資。現在看到的都是美國、歐洲拿所謂國家安全把中國投資擋在外面，甚至無緣無故給你國有化。我們在這方面是有道德制高點的，為什麼不用呢？

在美國工業「鐵鏽帶」地區，不少工人都面對就業困難的問題。

但這裡有一個問題。姚洋覺得，國內有一種不好的傾向：我們好不容易搞出來技術，為什麼要給他們轉移呢？歐洲、美國也提出來了，他們要佔大股、51%，讓中方佔49%，並要求轉讓技術。

姚洋認為，這不挺好嗎？三十年前就是這麼幹的。在道德上，我們沒有理由拒絕別人要求我們三十年前向他們要求的東西。而且這是對中國的表揚，為什麼不接受？即使這樣去轉讓技術，以現在技術進步的速度，中國也不太可能最後落伍。反過來問那些企業，他們認為這些競爭對他們是有益的。

姚洋接觸的企業中，沒有一家抱怨所謂「內卷」；它們抱怨更多的是貨發出去了、錢卻收不回來，認為這才是最大的問題。這些企業反而說「卷好」：把競爭對手卷死，技術進步的速度很快，有什麼不好？

姚洋最後指出，中國現在面臨的全球形勢，一方面產品競爭力在提高；另一方面要重視，全球不光是發達國家，發展中國家現在也感覺到中國的壓力。他參加國際會議，大家都談這個問題，不能視而不見，不能等到全球形成打引號的「統一戰線」，就像G20似的，19個國家聯合起來要求中國做事。長期來說，這會對中國國際空間形成擠壓。反過來說，如果企業能夠非常順當地出去，就可以在海外再造一個中國。這對於整個國力增強、軟實力增強，是一步關鍵的棋。

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