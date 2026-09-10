美智庫炮製｢中國擠壓論｣　學者斥險惡用心：帶著全球南方一起賺錢

最近，西方輿論圈又出新套路了。美國彼得森國際經濟研究所炮製出一個新詞——「中國擠壓論」，也被外媒稱作「中國衝擊3.0」。這套看似專業的經濟論調，包裝得冠冕堂皇，宣稱中國製造業全方位崛起，不僅搶了西方國家的高端產業市場，還擠佔了全球南方國家的工業化空間，鎖死了後發國家發展出路。乍一聽好像有理，細細拆解全是漏洞。



從早年的「中國衝擊1.0」「中國衝擊2.0」，到如今的「中國擠壓論」，西方抹黑中國產業發展的話術一直在迭代翻新。變的是花樣和名頭，不變的是零和博弈的狹隘思維，是遏制中國發展、離間中外合作的險惡用心。



今天我們就一次性拆穿這套虛假敘事：中國的產業崛起，從來不是擠壓誰、搶佔誰，而是帶著全球南方夥伴一起賺錢、一起發展、一起現代化。



【本文轉載自《中新社》，作者：萬喆 北京師範大學一帶一路學院智庫首席專家】



中國發展和改革藍皮書在京發布，當中指出，新時代「民生至上」，不猛追GDP。（視覺中國）

換湯不換藥的抹黑套路

細數十幾年的輿論演變，西方針對中國產業的抹黑，有着一套清晰的升級鏈條，精準貼合中國產業升級的每一步進程。

2010年前後，「中國衝擊1.0」登場。彼時中國剛邁入工業化中期，依託完善的產業鏈和充足的勞動力，承接全球產業轉移，輕工、日用品等低端製造業出口爆發式增長。

西方學界和媒體隨即炒作：中國廉價商品衝擊歐美市場，搶走本土藍領崗位，擾亂西方產業秩序。但他們刻意選擇性失明，絕口不提中國平價工業品幫歐美壓低通脹、穩定民生，為全球供應鏈降本增效的巨大紅利。全球化分工本是互利共贏，卻被西方歪曲成「單向衝擊」。

2020年前後，隨着中國製造業轉型升級，「中國衝擊2.0」接踵而至。中國在新能源、高端裝備、新材料等領域接連突破，新能源汽車、光伏組件出口穩居全球第一，逐漸擺脫低端代工標籤。眼看中國搶佔高端產業賽道，打破西方長期技術壟斷，歐洲輿論率先焦慮發聲，炒作中國高端產能擴張擠壓西方創新空間，破壞全球產業平衡。

2025年6月26日，比亞迪Sealion 6亮相由FutureDrive AutoShows主辦的墨爾本電動車展。（Getty）

說到底，這就是赤裸裸的霸權焦慮。西方習慣了長期壟斷高端產業、躺賺超額利潤，如今中國憑技術和實力公平競爭，他們便無法接受，將正常的市場創新歪曲成惡意衝擊。

到了2026年，全新升級的「中國擠壓論」堪稱「終極套路」，迷惑性也最強。

這次，西方不再只盯着歐美產業，而是把矛頭對準了中國與全球南方國家的合作。他們編造謊言：中國卡在產業階梯中間，低端產業不肯定出、高端產業持續追趕，雙向擠壓發展中國家的生存空間，讓後發國家永遠無法實現工業化。

這套話術的核心目的昭然若揭：離間中國和全球南方的夥伴關係，抹黑中國對外開放的底色，為對華產業圍堵、貿易保護製造藉口。

中國光伏發電裝機超越煤電成第一大電源。（央視新聞）

「擠壓論」的三大致命漏洞

拋開華麗的學術包裝，「中國擠壓論」根本算不上嚴謹的經濟論斷，只是一套漏洞百出的政治輿論工具，三大硬傷一眼就能看穿。

第一，混淆市場邏輯，出口份額靠實力不靠「均分」。

西方輿論荒謬地認為，出口份額要和人口數量掛鈎，中國出口占比高就是「超額擠佔」市場。可全球市場從來不是平均分配的蛋糕，而是靠效率、產業鏈配套、供應鏈穩定性說話。

如今中國製造業增加值連續16年全球第一，佔全球比重接近30%，貨物出口占比超14%，份額和產業體量、生產效率完全匹配，不存在任何不合理擠佔。更關鍵的是，中國一直在主動推進產業梯度轉移。

截至2026年7月，中國境外投資存量超3萬億美元，設立海外企業超5萬家，近九成佈局在全球南方發展中經濟體。大量成熟低端產能有序外遷，讓越南、柬埔寨、孟加拉國等國製造業快速崛起，出口年均增速超10%，實實在在幫後發國家搭建工業基礎。所謂「鎖死發展空間」，純屬無稽之談。

中國鐵路、高鐵的發展近年堅持「走出去」的方針，當中作為「一帶一路」戰略項目之一的中泰鐵路於今日動工。（資料圖片）

第二，窄化工業化定義，無視南方國家發展紅利。

這套謬論簡單粗暴地把「出口份額」等同於「工業化水平」，完全不懂工業化是基建、產業體系、技術能力、內需場的全方位升級。事實勝於雄辯，近年來和中國深度合作的南方國家，工業化進程全面提速。2025年印尼GDP穩步增長，製造業是核心動力；馬來西亞製造業佔GDP比重遠超全球平均水平。愈來愈多發展中國家，依託中國的產能、技術和市場，完善工業體系、提升高端出口能力，產業升級步伐持續加快，何來「被擠壓衰退」？

第三，歸因徹底錯位，西方壟斷才是發展最大阻礙。

很多人搞不懂：部分後發國家工業化受阻、升級困難，真的是中國的問題嗎？答案顯然是否定的。真正卡住全球發展的，是西方的技術壟斷和貿易壁壘。發達國家掌控全球90%以上高端核心專利，在晶片、精密設備等領域築起技術高牆，對發展中國家嚴苛封鎖；2020至2025年，全球超75%的貿易壁壘均由美歐出台。

一邊築起壁壘阻礙全球發展，一邊顛倒黑白抹黑中國，西方不過是想轉嫁自身的治理失效和霸權危機。

2024年9月5日上午，中非合作論壇北京峰會在北京人民大會堂開幕。（新華社）

全球南方最靠譜的同行者

十幾年互利合作的事實，早已撕碎所有抹黑話術。中國的產業崛起，從來不是獨善其身，而是一人發展、眾人受益，持續為全球尤其是南方國家輸送發展紅利。

中國用全產業鏈優勢，穩住了全球供應鏈基本盤。作為全球唯一擁有全部工業門類的國家，中國穩定的產能、完善的配套，成為全球經濟的「壓艙石」。中國中間品貿易全球占比約20%，為各國提供高性價比生產物資，大幅降低全球製造和研發成本。在全球通脹、供應鏈動蕩的周期，中國平價商品、基建材料、機電產品，幫無數南方國家穩住物價、保住產業、保障民生。

中國用雙向投資開放，幫南方國家夯實自主發展根基。如今中國是160多個國家和地區的主要貿易夥伴，超大規模市場持續向世界開放。對外投資90%以上落地全球南方，聚焦基建、製造、綠色能源、數字經濟等剛需領域。70多個海外產業園落地生根，帶動當地產業鏈集群發展，精準破解後發國家基建薄弱、產業單一、技術短缺的痛點。

中國基建。﹙路透社﹚

中國用共享創新技術，助力全球突破發展失衡困境。和西方「技術壟斷、專利霸權」不同，中國始終堅持開放共享。全球70%的風電設備、80%的光伏組件來自中國，大幅降低全球綠色轉型門檻，讓很多沒錢轉型的南方國家，也能輕鬆佈局新能源、實現低碳發展。

除此之外，中國的農業技術、防災經驗、公共衛生方案、人工智能開源技術，持續惠及全球，幫助眾多發展中國家補齊短板、縮小數字鴻溝，實現彎道超車。

說到底，西方的「擠壓論」，本質是零和思維的垂死掙扎。他們習慣了弱肉強食的叢林法則，便無法理解中國互利共贏、共同發展的大國格局。

時代大勢從不會被虛假輿論裹挾。中國與全球南方國家休戚與共、攜手共進的發展潮流，早已勢不可擋。所有抹黑、遏制、離間的話術，最終只會不攻自破、淪為空談。