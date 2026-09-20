網民刷短劇發現美女演員曾在遊戲詐騙自己！女演員承諾賠償後失聯

近日，有網民在刷短劇時認出，一名短劇女演員正是多年前在遊戲《奧比島》網頁版中對自己實施詐騙的當事人。



據網民指控，該短劇演員吳夢蝶曾在2020至2022年期間，以售賣遊戲服飾為名收取玩家錢款後拉黑對方，多名被害人稱被騙，其中不乏未成年人。發文曝光後迅速引發網絡熱議。隨後，該演員曾發道歉信承諾賠償，但賠了幾個人後便失聯。



據網民指稱，2020至2022年期間吳夢蝶以售賣遊戲服飾為名，收取玩家錢款，收款後立即封鎖買家，受害者多為未成年人，網民批評吳夢蝶完全不避諱，的大頭貼還是本人照片、全網同名，只因為「覺得買家是未成年拿她沒辦法」。

隨後吳夢蝶道歉並承認曾在遊戲中「利用交易程序做了不正當行為」，她表示願意補償，但她僅賠償了少數幾人又人間蒸發，有受害者稱「她賠了一兩個人就又跑路了」，且賠償金額還「討價還價」，目前該演員多個社交平台帳號已清空內容，其所屬MCN公司回應稱是「個人私事」。

浙江五聯律師事務所張建齊律師受訪表示，如果金額達到3000元至1萬元這一範圍，在法律上就應認定為數額較大，已達到詐騙罪刑事立案標準。

他稱，本案涉及多人、金額較大，超出3000元起刑點，已構成詐騙罪。行為人在具體操作過程中，虛構事實、以騙取對方錢財為目的，拿到錢財後馬上拉黑對方，沒有履行代人充值的承諾，主觀上具有騙取他人財產的故意，客觀上實施了詐騙行為，應當認定為構成詐騙罪。

關於追訴時效，律師指出，詐騙罪起刑點為3年以下有期徒刑。未滿5年的，按5年作為追訴時效。從2022年起算到現在尚沒有滿5年，仍在追訴時效內，依法應當追訴。