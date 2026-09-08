不拍戲也能賺錢！AI短劇掀「人臉授權」熱潮　普通人每部收益曝光

據報道，內地AI短劇行業高速增長，催生出人臉授權這一新業態。普通人不用參與實際拍攝，只需提供照片，簽署授權協議，就能出讓肖像使用權換取報酬，一張普通面孔單次授權價格大約100元（人民幣，下同）。



部分人像交易平台辦理授權流程十分便捷，普通人完成資料提交與審核，半小時之內就可以把自己的肖像放到平台等待交易。平台會對收集到的人像素材做技術處理，生成適配各類故事題材的數字形象包。

AI短劇市場快速擴張，也帶動人臉素材需求增加。 近期內地出現一種新的「人臉授權」生意，民眾不必實際出鏡拍戲，只要授權自己的面部形象，就能讓業者製作成數碼人物，用於AI短劇、數碼廣告等內容。（央視財經）

這類交易大多屬於有限授權，並非買斷肖像權，合同會對使用周期、投放渠道、播出地區、角色用途、二次加工權限等做出約定。

在定價上，普通素人和專業演員差距明顯，素人每部作品授權費用約100元，演員則根據劇集規模、使用範圍，報價從五百到數千元不等，平台會在成交之後抽取分成。

有平台上線兩個月，就完成百餘筆交易，交易總額接近7萬元，素材庫當中專業從業者佔八成，普通民眾僅佔兩成。人臉授權火熱，根源在於AI短劇產業巨大的素材缺口。

行業數據顯示，今年前五個月AI短劇市場規模突破220億元，全年有望衝擊400億元，一季度上線的微短劇當中AI短劇佔比超95%。AI直接生成的虛擬人臉往往辨識度不足，表情生硬，觀感較差；基於真人面部素材生成的數字角色會更加自然真實。

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一部短劇往往需要數十位角色，海量的作品產出，讓真人面部素材成為剛需。與此同時AI短劇出海勢頭強勁，海外市場規模快速擴張，也進一步拉動不同人種面孔素材的市場需求。

但可觀收益背後也潛藏不容忽視的風險。人臉屬於高度敏感的生物訊息，部分平台在還未簽訂協議的階段，就要求用戶提交素顏照片用於定級審核，照片流向缺乏約束。

部分機構採集大量多角度照片、動態視頻，一旦數據洩露或者被挪作他用，會給當事人帶來長久隱患。

監管也在跟進補齊制度短板。2026年4月中國內地發布的《數字虛擬人訊息服務管理辦法（徵求意見稿）》明確，利用自然人面部、聲音等敏感訊息製作虛擬形象，原則上需要獲得當事人單獨同意，為行業劃定合規底線。

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