「短劇女神」王格格爆拍戲致單耳失聰　掌摑戲遭大力真打耳膜穿孔

內地「短劇女神」王格格曾演出《河神的新娘》、《情靡》、《深情誘引之黎明戀歌》等多部熱門短劇，累積播放量突破50億。不過，外表光鮮亮麗的她，近日卻在節目《姐姐快醒醒》首度公開拍戲時留下的傷痛經歷，透露自己早期拍攝短劇時曾遭同劇演員突然真打，後續又因拍攝落水戲導致耳朵感染，最終造成一側聽力永久喪失。



非戲劇科班出身的王格格，畢業於中國西安科技大學土木工程系，2018年從資訊流廣告拍攝踏入鏡頭前，2020年正式進入短劇產業，憑著多部作品走紅，逐漸成為短劇市場的高人氣女演員。

「短劇女神」王格格公開拍戲時留下的傷痛經歷，透露自己早期拍攝短劇時曾遭同劇演員突然真打，後續又因拍攝落水戲導致耳朵感染，最終造成一側聽力永久喪失。（微博＠王格格啊啊）

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然而，她也在節目中回憶起早期拍攝環境。她透露，當時短劇製作時間相當緊湊，每天工作22至24小時並不罕見，甚至曾有連續工作超過30個小時的情況。長時間高強度拍攝，也讓她在事業起步階段付出不小代價。

其中最令她至今難忘的，是2019年拍攝古裝短劇《河神的新娘》時發生的一場掌摑戲。王格格表示，拍攝前她與同劇男演員原本約定以「走戲借位」方式完成，不料正式拍攝時，對方突然加大力道，直接朝她臉上打下去。

突如其來的撞擊讓王格格整個人被打得撞向身後椅子，現場攝影人員也被嚇到。不過，當時的她沒有停下來，反而強忍疼痛繼續完成後面的哭戲，甚至因為演出效果逼真，還獲得工作人員稱讚「演得真好」。拍攝結束後，王格格仍沒有立即就醫，接著還得完成落水戲。她回憶，污水進入耳朵後，後續引發嚴重耳部感染，並出現耳膜穿孔等問題。

真正讓她發現自己可能失去聽力，已經是半年後的事。王格格回到老家時，母親曾因她對自己說話沒有反應，誤以為女兒賺錢後變得不理人。直到王格格摀住另一邊耳朵，才驚覺原本受傷的那側已經完全聽不到聲音。

就醫檢查後，她得知耳膜已經嚴重受損，受傷一側的聽力也已經喪失。醫師當時曾建議透過手術進行修復，但手術需要剃除患側一大片頭髮。正值事業高峰期的王格格擔心影響接髮以及後續拍戲造型，因此選擇暫緩手術。

沒想到這個決定最終讓她錯過治療時機。如今王格格表示，單耳失聰後，日常生活受到不少影響，包括在吵雜環境中難以聽清楚別人說話，也很難準確判斷聲音來源與方向。

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