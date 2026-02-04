深圳公安換帥：新局長精通港事，助推跨境協同

近日，多方權威消息證實，鄭澤暉已正式出任深圳市公安局局長，接替此前由趙勇兼任的職務。此舉結束了深圳公安局長崗位長達一年有餘的「空缺」狀態，也標誌著深圳市公安領導體制回歸常態。



趙勇在2024年12月被任命為深圳市委常委、市紀委書記後，仍繼續兼任市公安局黨委書記、局長、督察長等職務，這種安排確實非常特殊。



駐港超3年 曾提出構建粵港澳「警務執法共同體」

鄭澤暉，1973年5月生，廣東汕頭人，職業生涯橫跨外經貿、地方治理與國家安全三大領域。其最具戰略價值的經歷，是2021年2月至2024年7月擔任中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署局長。在此期間，他深度參與香港國安法實施，推動建立跨境警務執法協作機制，主導數據情報互通與聯合打擊犯罪行動，積累了豐富的對港安全事務經驗。

有消息指，曾任駐港國安公署局長的鄭澤暉已擔任深圳公安局局長。（網絡資源圖）

在赴港前，鄭澤暉已在廣東公安系統深耕多年。2016年起任中山市副市長兼公安局長期間，他率先提出「智慧公安」建設，並發表《大數據背景下跨境警務執法合作面臨的挑戰與對策思考》等研究成果，強調構建粵港澳「警務執法共同體」。這一前瞻佈局，為其日後在更高層面推動大灣區安全協同奠定了專業基礎。

2024年7月離港後，鄭澤暉短暫調任江門市委副書記、一級巡視員，分管「百千萬工程」並參與僑務與港澳交流工作。儘管任期不長，但江門作為著名僑鄉，其密集的港澳聯繫網絡，進一步豐富了他對大灣區社會文化生態的理解。

望助推深港警務合作入新階段

此次執掌深圳公安，被視為對其複合型能力的戰略啟用。深圳作為內地與香港聯繫最緊密的城市，其警務工作不僅關乎城市安全，更是大灣區規則銜接、機制對接的關鍵試驗田。從案件協查、情報共享到風險聯控、技術標準統一，深港警務合作有望在鄭澤暉的推動下，邁向制度化、常態化新階段。

分析人士指出，這一任命既體現了中央對深圳公安工作的高度重視，也反映出大灣區高質量發展對「既懂內地治理、又通港澳事務」幹部的迫切需求。鄭澤暉的履新，或將成為大灣區公共安全一體化進程的重要推手。