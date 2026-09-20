習特二會前夕　李成鋼獲「升格」為國家國際貿易談判代表

在中美元首即將舉行峰會之際，中國人力資源和社會保障部官網20日公布，中國國務院任命李成鋼為中華人民共和國國際貿易談判代表（正部長級）。



李成鋼。（Getty）

李成鋼的原職銜為中國商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，現由商務部直接改稱為中華人民共和國。

公開資料顯示，現年59歲的李成鋼是中美經貿談判中方核心成員。李成鋼長期在商務系統任職，曾任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長和司長，2016年12月升任商務部部長助理。

2021年2月，李成鋼獲任命為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，並兼任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。去年3月，他回國出任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，目前也是商務部黨組副書記。

李成鋼。（Reuters）

此外，國務院任命餘曉暉為工業和信息化部副部長；任命潘文博為農業農村部副部長；凌激兼任中華人民共和國國際貿易談判副代表；任命蔡東為國家金融監督管理總局副局長；任命張擁軍為國家互聯網信息辦公室副主任；任命張孝堂為國家煙草專賣局副局長；任命劉震為國家中醫藥管理局副局長。

免去徐青森的教育部副部長職務；免去胡衛列的司法部副部長職務；免去牛一兵的國家互聯網信息辦公室副主任職務；免去廖志偉的長江水利委員會主任職務。