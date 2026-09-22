中國首個2噸級載重繫留超級大氣球　在藏粵特高壓工程段成功運行

據央視新聞報道，中國首個2噸級載重「大氣球」，成功試運行，可實現物料的點對點轉運，為輸電工程物料綠色運輸提供了全新技術路徑。



9月21日，國家電網傳來重磅突破，首個2噸級載重繫留氣球，在藏粵特高壓直流輸電工程西藏段成功完成試運行。高海拔、深山區施工，從此有了「綠色空中通道」。



據央視新聞報道，中國首個2噸級載重「大氣球」，成功試運行，可實現物料的點對點轉運，為輸電工程物料綠色運輸提供了全新技術路徑。

報道指，藏粵特高壓工程的這段試驗線路，全部處在海拔4000米以上的深山無人區，塔基大多建在無路可通的陡峭山脊上，是全線海拔最高、交通條件最差的標段。過去這類場景裏，傳統修路成本高、破壞生態，索道架設難度大、限制多，物料運輸一直是制約施工進度的核心難題。

藏粵特高壓工程的這段試驗線路，全部處在海拔4000米以上的深山無人區，塔基大多建在無路可通的陡峭山脊上，是全線海拔最高、交通條件最差的標段。

繫留氣球採用纜繩連接氣球與地面控制裝置，通過收放纜繩控制氣球高度和水平位置，實現物料的點對點轉運，為輸電工程物料綠色運輸提供了全新技術路徑。

在施工現場，一個直徑25米、體積8000立方米、約8層樓高的繫留氣球緩緩升空。多根繫留索同步收放，重型施工物料被吊離地面，沿著預定線路向山地作業點平穩移動。

國網電力工程研究院輸變電工程技術研究所所長塗德軍介紹，團隊創新研發了這套繫留氣球運輸裝備，突破強風環境下姿態失衡、軌跡偏移難題，通過地面繫留系統控制氣球運動，自動抓取與釋放線路塔材，完成物料轉運。

在施工現場，一個直徑25米、體積8000立方米、約8層樓高的繫留氣球緩緩升空。多根繫留索同步收放，重型施工物料被吊離地面，沿著預定線路向山地作業點平穩移動。

國網河南送變電公司項目經理馮濤表示，與傳統索道相比，繫留氣球布設更靈活、對地形依賴更低、轉場更快；與無人機相比，載重量更大、留空時間更長，尤其適用於高差大、植被茂密或不具備索道架設條件的山區，還能夠有效減少臨建設施和耗材投入，降低對沿線環境的擾動。

事實上，這只是我國電力工程低空運輸裝備發展的一個縮影。目前圍繞高海拔、深山區等複雜施工場景，我國已經逐步形成以重載無人機、運載飛艇、繫留氣球等為代表的低空運輸技術體系，推動電網建設持續向機械化、智能化、無人化方向升級。