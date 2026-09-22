浙江男將「空可樂瓶」套下體卡死腫到發紫　醫：超12小時恐需切除

9月13日，浙江杭州市中醫院發布了一個病例。休息日，50歲的老趙（化名）一個人在家閒著沒事，一時興起，往下體隱私部位套上了空可樂瓶。



沒過幾分鐘，局部開始充血，瓶口像生了根一樣死死卡住。老趙在衛生間裏折騰了近兩個小時，食用油、洗潔精、熱水……凡是能想到的「潤滑」辦法全試了一遍，結果卻越弄越緊，整個前端腫得發紫。

50歲的老趙一時興起，往下體隱私部位套上了空可樂瓶。（微信視頻號@南方都市報）

實在瞞不住了，老趙才紅著臉叫上家人陪同前往醫院就醫。醫生檢查發現瓶口已經深深嵌進腫脹的軟組織，龜頭顏色發暗、皮溫偏低，再拖下去，海綿體組織可能發生不可逆的損傷，甚至面臨壞死風險。

被拆下來的可樂瓶口。（微信視頻號@南方都市報）

醫生迅速為老趙安排了手術。手術順利，術後老趙恢復良好，兩天後就出院了。臨走時他紅著臉說了一句「下次再也不敢手賤了！」

醫生提醒：被異物卡住，記住這套動作：先停手，什麼都別做；再用毛巾包着冰袋隔着布冷敷（千萬別讓冰直接接觸皮膚），減輕充血和水腫；然後平躺、抬高局部，減少血液繼續往那兒灌；接着從前端向卡壓處輕輕、持續按壓幾分鐘，把水腫「擠」回去一點，有時能爭取到寶貴的鬆脫空間。做完這些，立刻到正規醫院泌尿外科（男科）急診。



到了醫院，請如實告訴醫生三件事：是什麼異物、什麼材質、卡了多久。這直接決定醫生用什麼工具、從哪兒下手。不好意思說，反而會耽誤事。

異物嵌頓的處理是有「時間窗」的：0～2小時，以充血水腫為主，及時就醫大多能完整取出、不留後遺症；超過4小時，組織開始缺血，神經可能受損；超過12小時，壞死風險顯著升高，嚴重者甚至可能面臨部分切除。

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【本文轉載自微信公眾號「南方都市報」。】