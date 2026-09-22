茂名酒店空調爆炸噴白煙刺鼻氣體　住客中毒肺受損　酒店反控敲詐

近日，山西一名男子入住廣東茂名美朵酒店，期間客房中央空調突然爆炸，噴出大量白煙與刺鼻氣體，他被迫吸入，送院後被診斷為「氣體、煙霧和蒸氣的毒性效應」，之後前往上海醫院檢查亦證實肺功能輕度減退。男子表示事後酒店拒絕溝通協商，但酒店方面卻指男子涉嫌敲詐勒索並已報案。



男子稱入住廣東茂名一酒店後中央空調疑爆炸致中毒。（瀟湘晨報）

綜合《封面新聞》、《瀟湘晨報》等報道，李先生透露，他於9月17日晚入住廣東茂名高鐵站人民廣場美朵酒店，18日凌晨3時許，房內的中央空調突然爆炸，大量白煙與刺鼻異味瞬間瀰漫全屋。李先生憶訴，當時雙眼受刺激不停流淚，鼻腔、呼吸道及肺部像被灌入辣椒精般劇烈灼痛，全身更不由自主地抽搐。

他打開房燈後發現，整個房間都是白色粉末，隨後連忙穿衣逃出房間，在樓道窗邊呼吸數分鐘後打電話向前台求助。約5分鐘後，趕抵客房的酒店職員進房後同樣被刺激性氣體嗆出。酒店向李先生解釋，空調爆炸疑因「R134空調冷凝劑炸了」。

李先生透露，18日凌晨3時許，房內的中央空調突然爆炸。（封面新聞）

當晚李先生被送往醫院。（澎湃新聞）

隨後李先生被送往茂名市人民醫院急診，病歷顯示其診斷為「急性上呼吸道感染」及「氣體、煙霧和蒸氣的毒性效應Ⅳ級」，當日酒店曾派人前往醫院看望。李先生表示，酒店除支付當晚急診費用外，並沒就退還房費及賠償給出合理方案。當他提出要求酒店帶其前往一線城市就醫時，雙方協商無果，酒店職員稱「將配合走司法途徑」。

9月21日，李先生21日前往上海市肺科醫院求診，肺功能報告顯示其「肺通氣功能輕度減退（阻塞性）」。醫生告知其支氣管已出現感染，呼吸系統受損情況需持續觀察，不排除留有後遺症的可能，建議前往中毒專科進一步就診。

事後，李先生將事情經過發布在網上，但酒店方面發信息表示，可以溝通協商問題，但如果發布不實及抹黑性言論，將追究侵犯名譽權的法律責任。

另外，涉事酒店職員回應媒體問詢時表示，「已經報警，留意公告即可」，更透露李先生李先生涉嫌敲詐勒索，酒店已報案處理，不方便回應其他細節。