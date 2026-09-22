韓正24至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論

國家副主席韓正將於24日至26日，前往美國紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。



韓正將赴紐約出席聯合國大會。（新華社）

據新華網報道，9月22日，外交部發言人郭嘉昆宣佈，國家副主席韓正將於9月24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正副主席還將出席中方舉辦的全球發展倡議5周年高級別對話會，會見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人。

郭嘉昆表示，今年是新中國恢復聯合國合法席位55周年，韓正與會期間，將全面闡釋中國對當前國際形勢、重大國際和地區問題。（外交部網站）

郭嘉昆表示，聯合國是全球治理的核心平台，聯大一般性辯論是各國凝聚政治共識、協調多邊行動的重要契機。今年是新中國恢復聯合國合法席位55周年，韓正與會期間，將全面闡釋中國對當前國際形勢、重大國際和地區問題，以及聯合國工作的看法主張，介紹中國踐行真正的多邊主義、促進世界和平與發展的有力行動。

據外交部官網資訊，國家副主席韓正自2023年就任以來，曾於同年9月18日至23日率團前往紐約，代表中國出席第78屆聯合國大會一般性辯論。

韓正當時發表題為《構建人類命運共同體 攜手開創人類美好未來》的演講，明確反對霸權主義及單邊主義，並闡述中方在烏克蘭危機及人權等議題的立場。他還主持全球發展倡議合作成果展示高級別會議，並會見聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等政要。