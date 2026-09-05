從上合峰會、金磚再到訪美　習近平密集外交布局戰略縱深

中國國家主席習近平星期四（9月3日）結束吉爾吉斯斯坦和埃及之行回到北京。緊接着可能於本月中旬前往印度新德里出席金磚國家峰會；美國總統特朗普則稱，習近平將於9月24日訪問美國。這波橫跨中亞、中東、南亞和中美互動的密集外交，顯示北京正同步經營周邊、多邊平台與大國關係。



習近平這次中亞、中東行程簽訂的合作內容，集中在本幣結算、交通走廊、人工智能（AI）和常設安全機構，分別觸及支付、物流、科技與安全。相較過去側重提出倡議或推動單一項目，北京正進一步為這些合作設置常設機構、發展戰略和運作規章。



中國國家主席習近平。（人民網）

當地時間8月30日下午，國家主席習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，紮帕羅夫總統夫婦熱情迎接。（新華社）

習近平在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克出席上合峰會時，提出「發展優先、安全為要、以人為本、對話協商」四項主張，並把上合組織同全球發展、安全、文明和治理倡議銜接。

中方還宣佈面向上合國家建設國際AI應用合作中心，未來三年聯合實施100個科技合作項目，並將在天津成立中國—上合組織口岸經濟合作中心。

峰會通過《上合組織二十五周年比什凱克宣言》等28份成果文件，批准修改和補充《上合組織憲章》的議定書，以及應對安全威脅與挑戰綜合中心條例、禁毒中心執行委員會條例。習近平也支持儘早啟用「四個安全中心」。

這些安排涵蓋未來10年發展戰略、常設機構和內部規則，顯示上合組織持續擴充制度架構。

不過，宣言仍將上合定位為非軍事政治集團，強調不針對任何國家和國際組織。相關機構如何配置人員和預算、能否建立情報共享及成員履約機制，仍待實際運作檢驗。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

經貿方面，宣言要求落實擴大本幣結算份額路線圖，稱有關成員就成立上合開發銀行取得積極進展，並主張儘快解決伊朗授權銀行加入上合組織銀行聯合體的問題。

中吉聯合宣言提出拓展雙邊貿易投資本幣結算，支持符合條件的吉爾吉斯斯坦銀行加入人民幣跨境支付系統（CIPS），並保障中吉烏鐵路項目順利、及時實施。

2026年9月2日上午，中國國家主席習近平與埃及總統塞西在埃及開羅太陽宮舉行會談，圖為習近平和夫人彭麗媛同塞西和夫人依緹薩爾在兩國國旗前合照（新華社）

中埃聯合聲明也鼓勵更多使用兩國貨幣進行貿易投資結算。兩國央行今年6月已把本幣互換規模從180億元人民幣擴大至300億元人民幣；而去年簽署的備忘錄也涵蓋本幣結算、央行數字貨幣、數字創新和支付系統交流。

習近平這次訪問埃及期間，中方支付機構另同埃及夥伴簽署備忘錄，鼓勵蘇伊士經貿合作區內銀行通過CIPS辦理跨境人民幣業務。

根據 2025 年數據，中國貿易順差接近 1.2 兆美元。（路透社）

此外，習近平這次出訪也將交通與科技合作由中亞延伸至中東。除中吉烏鐵路和口岸建設，中埃雙方支持蘇伊士經貿合作區，並提出助力埃及成為連接亞、非、歐的工業、物流、清潔能源和數字經濟區域中心。合作領域包括AI、雲計算、數據中心、半導體、網絡安全、航天應用和遙感。

新德里金磚峰會和預期中的美國行程，將是後續外交節點。印度雖是上合和金磚成員，卻一直未為「一帶一路」倡議背書，並在邊境、安全和貿易問題上對中國保持戒心。特朗普稱，屆時將同習近平討論AI等議題。

台灣大學政治學系教授張登。（國立台灣大學）

對於這些安排的戰略意義，台灣大學政治學系教授張登及星期五（9月4日）在政治大學國際關係研究中心主辦的《當代中國對外關係概論》新書發表會上，回答《聯合早報》提問時說，北京希望在能力所及範圍內推動自身平台制度化，但「並不是取代現在既有的國際組織」。

張登及認為，北京試圖把中國元素加入現行秩序，「在不完全改變現狀的情況之下，最大化中國的國家利益」。上合、金磚現階段較接近中國改革國際體系的補充機制，而非另建完整的平行體系。

他同時提醒，AI、交通、能源和貨幣合作雖逐步制度化，也日益「安全化」。中西方相互將經貿與科技問題視為安全議題，可能形成循環並築高壁壘，使這些原定位為現行秩序補充的機制，「逐漸變成是陣營化」。

本幣結算最能呈現這種雙重性。台灣中興大學國際政治研究所教授譚偉恩此前接受採訪時曾研判，北京正把本幣結算同對俄、對伊能源合作相連接，意在歐亞建立較不受美國制裁影響的能源循環機制，為貿易和能源安全增加備選渠道。

台灣中興大學國際政治研究所教授譚偉恩。（東海大學中國大陸暨區域發展研究中心）

同樣出席新書發表會的政大外交學系特聘教授李佳怡星期五則說，中伊部分貿易以人民幣結算，可降低對美元體系的依賴並規避美國金融制裁；但中國仍有外匯限制及內部政經問題，人民幣短期內無法挑戰美元的國際金融霸權。她認為，中國的貨幣、能源外交更多反映自身安全感及內部壓力。

國立政治大學外交學系特聘教授李佳怡。（李佳怡）

政大外交系教授陳秉逵認為，中埃央行數字貨幣合作值得關注，埃及日後發展央行數字貨幣時，可能採用中國技術，並建立同中國系統連接的能力。

不過，他觀察到，現有中埃本幣互換額度相較雙邊貿易量只是「非常非常非常小的一部分」，人民幣要取代主要交易媒介「要走很長的路」。

國立政治大學外交系教授陳秉逵。（國立政治大學）

至於多邊平台能否轉化為陣營力量，張登及說，全球南方國家並非靜態地等待中美爭取，而有自身能動性；它們既參與中國重視的機制，也同美國保持交往。印度的戰略自主、中俄在中亞的潛在競爭以及成員國各自盤算，都將限制北京的主導能力。

綜合這次出訪和後續預期行程，北京當前更像是在現行秩序內增加支付、物流、科技和安全支點，而非立即建立一套取代西方的平行體系。不過，制度化與安全化若持續相互強化，仍可能把合作推向壁壘化和陣營化。印度、中亞及其他全球南方國家如何運用自身能動性，將同中美關係走向一道界定中國戰略縱深的實際邊界。

文章轉載自《聯合早報》

