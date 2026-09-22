習特會｜學者：中美關係走向「管理競爭」　對台軍售料延至年底

中國記協22日在北京舉行新聞茶座，邀請北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊，針對「高層交往與中美關係」進行解讀並回應記者提問。



對於5月以來的雙邊互動，孫成昊分析，中美在貿易、科技及台灣安全等領域的結構性矛盾並未消失，但兩國正嘗試「讓競爭的事情歸競爭，讓合作的事情歸合作」，避免單一領域的分歧拖垮整個中美關係。



習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

孫成昊指出，不宜用「緩和」或「恢復正常」簡單概括今年5月北京會晤後的中美關係狀態。中美兩國正嘗試進入「管理競爭」的新階段，建立「建設性戰略穩定關係」。

他指出，即使5月以來科技限制與反限制持續存在，但經貿談判、外交管道及軍事、AI等領域的對話從未徹底中斷，顯示雙方正透過框架機制來「管起競爭」。

專家預測：美國對台軍售料延至年底分批進行

針對外界關心的台灣議題，周波則稱，習近平訪問期間「一定會談到」台灣問題，他指出，特朗普上次訪華期間沒怎麼談台灣問題，但在回程的空軍一號上稱不會跨越9500英里去打一場仗，「這是里程碑的意義」，是美國對華政策上的兩個巨大轉折點。

他指出，中方希望美方堅持「一個中國」立場，若表述能由「不支持台獨」轉向「反對台獨」甚至「支持和平統一」固然更好，但退而求其次，美方最應做的是促成台灣當局與大陸對話，並以實際行動展現誠意。

2026年5月15日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問（Reuters）

周波強調，隨着中美勢均力敵，若美方損害中方利益，中方將有更多手段進行制約。

孫成昊則認為，台灣議題在中美會晤中屬於「風險管控議題」，他指出，特朗普將對台軍售視為籌碼。「特朗普會一直拖到最後，因為一旦軍售，籌碼就失效了」，他預計美國對台軍售時間點或落在今年底，屆時特朗普將面臨期中選舉壓力，且年中數場元首會晤已告一段落。