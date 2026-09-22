習特會在即　人民日報：中美應破除修昔底德陷阱　慎處台灣問題

歷史長河浩蕩奔涌，大國關係的航船，總在時代大潮中不斷校準前行航向。



應美利堅合眾國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）邀請，習近平主席將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。兩國元首在半年內實現國事互訪，具有歷史性、里程碑意義。

今年5月，習近平主席同特朗普總統在北京舉行歷史性會晤，共同確立了構建中美建設性戰略穩定關係的兩國關係新定位，明確兩國朝着合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向攜手努力，探索新時代大國正確相處之道。

穿越風雨，中美關係巨輪錨定全新坐標再啟新程。從北京到華盛頓，兩國元首時隔4個月再次會晤，將為中美建設性戰略穩定關係行穩致遠提供戰略引領。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

2026年，註定成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。共同塑造建設性戰略穩定的中美關係新圖景，這份沉甸甸的歷史責任，已落在中美兩國和兩國人民的肩頭。

（一）

5月，北京。氣勢恢宏的人民大會堂、輝煌莊嚴的祈年殿、幽深靜謐的春耦齋，中方以深厚的歷史積澱、堅定的戰略自信，推動美方超越零和博弈舊範式，共同開創中美關係新範式。

兩國元首贊同將構建中美建設性戰略穩定關係作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，也將為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

新定位的內核，集中體現為「四個穩定」的有機統一。合作為主的積極穩定，就是摒棄對立對抗的邏輯，把合作擺在雙邊關係的突出位置，持續做大共同利益的基本盤；競爭有度的良性穩定，就是承認大國之間客觀存在競爭，但競爭應當恪守邊界、遵循規則，不能把競爭泛化為全方位對抗；分歧可控的常態穩定，就是正視分歧的長期性、複雜性，通過對話協商管控風險，防止矛盾升級失控；和平可期的持久穩定，就是牢牢守住和平這條根本底線，追求長期和平共處。

「四個穩定」邏輯清晰，構成中美建設性戰略穩定關係的深刻內涵，契合中方一貫堅持的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，進一步明確了中美關係的戰略邊界和相處方式。美國《外交事務》雜誌網站刊文稱，新定位標誌着10多年來中美兩國首次就如何定義雙方領導人普遍認可的關係達成共識，「北京和華盛頓之間新的外交框架的目標是務實的」。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，左）一同出席歡迎儀式。（Reuters）

新定位彰顯把握中美關係演進的戰略遠見

把時間拉長，自1949年以來，中美關係定位經歷了多次調整，例如，「敵人」「准盟友」「建設性戰略夥伴關係」「合作夥伴關係」「利益攸關方」「新型大國關係」等。近10年來，中美關係跌宕起伏，在摩擦中磨合，在對話中調整，在博弈中積累共識，走過了一段不平凡的歷程。雙方打交道的方式日趨理性成熟，處理分歧的機制不斷完善。這也再次證明，零和博弈沒有出路，對抗衝突沒有贏家，對話與合作是中美唯一正確選擇。

進入新時代，中國外交積極促進大國協調和良性發展，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。中美建設性戰略穩定關係的提出，表明中方希望以更具韌性、更可持續的模式，實現中美和平共處、管控風險、合作共進。不迴避矛盾，也不追求回到過去，而是立足於現實，求之於成效，體現了中國外交的成熟自信。

新定位彰顯對歷史規律的深刻洞察

當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織。動盪變革之下，中美兩國能否跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能否攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能否着眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些歷史之問、世界之問、人民之問，考驗雙方的智慧與擔當。

所謂「修昔底德陷阱」，本質上就是一套源於西方過往歷史的零和對抗敘事。構建中美建設性戰略穩定關係，正是要破除這套舊邏輯。新定位強調良性競爭而非惡性對抗，強調相向而行而非背道而馳，其目標是實現相互成就、共同繁榮，而非你輸我贏、零和博弈，通過加強合作、有效管控和共同塑造來實現中美關係的動態平衡。這為破解「修昔底德陷阱」提供了全新思路和可行路徑。不同文明、不同制度、不同道路的國家完全可以和平共處、共同發展。地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。

2026年9月15日，為期3天的第13屆北京香山論壇揭幕，在高端訪談環節的「中美建設性戰略穩定關係」場次，中國前駐美大使崔天凱出席。（聯合報圖片）

新定位彰顯對國際責任的大國擔當

一個穩定的中美關係，本身就是對世界和平與發展的最大貢獻。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美兩國經濟總量超過世界1/3，人口總數占世界近1/4。中美關係早已超越雙邊範疇，成為牽動全球和平、穩定、發展、合作和治理的關鍵變量。

構建中美建設性戰略穩定關係，是中美兩個大國本着對歷史、對人民、對世界負責的態度，走出的一條前無古人的探索之路，將深刻影響國際格局演進，為動盪不安的世界注入彌足珍貴的確定性。在中美建設性戰略穩定關係這一新範式引導下，世界有望走出零和博弈的泥潭，邁向一個更加穩定、合作與公正的未來。

（二）航向已然校準，關鍵在於篤行。

元首外交在兩國關係中發揮着不可替代的戰略引領作用。這些年來，中美關係雖歷經風雨，甚至有時風高浪急，但保持總體穩定。這一局面根本上得益於元首外交的「定盤星」和「指南針」作用，讓中美關係這艘大船平穩前行。

中美元首北京會晤後，兩國關係在韌性中開新局、在合作中再出發，雙邊互動的正向因素持續增多。兩國元首擘畫的戰略藍圖，正在多個領域務實推進中轉化為制度機制、落實為具體行動。

大國關係行穩致遠，離不開制度框架的堅實托舉。

在元首共識引領下，中美雙方有關部門在經貿、外交、兩軍、禁毒、執法、人工智能、人文交流等領域保持溝通，以正面預期為兩國各自發展注入穩定性。

中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，推動中美經貿磋商由危機式應對轉向機制化管理；2026年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議舉行，中美兩軍有效增進相互了解、避免誤解誤判；2026中美地方合作對話會、中美工商界對話交流活動、第三屆中美1.5軌對話等活動相繼舉辦，地方、工商界、戰略學術界等交流往來日益活躍……中美雙方多層次、多軌道的對話合作網絡越織越密，互信根基越扎越深，為坦誠溝通、化解分歧、管控危機築牢制度屏障。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

中美關係破浪前行，經貿合作應該繼續成為壓艙石和推進器。

美中貿易全國委員會、中國美國商會等工商團體多次組織企業代表團訪華，兩國企業家往來互動更加頻繁；農產品、能源、大宗商品等傳統領域合作有序推進，人工智能、生物醫藥等新興領域交流熱度上升……市場釋放出的積極信號，正是中美經貿互利共贏本質最生動的印證。

兩份最新調查數據頗具說服力。美中貿易全國委員會最新報告顯示，95%的受訪企業認為在華業務有助其維持全球競爭力，92%的受訪企業去年在中國實現盈利，不少企業規劃繼續擴大在華投資布局。上海美國商會發布的最新《2026年中國商業報告》顯示，受財務業績好轉、地緣環境改善以及監管環境優化的推動，受訪在華美企盈利水平、經營信心均大幅回升。中美工商界正匯聚起一股股互利合作的暖流，維護住中美經貿合作的基本面，為中美關係砥礪前行發聲出力。

民心相通，是大國關係最深沉的力量。

中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。習近平主席親自提出的「5年5萬」倡議提前兩年半實現預期目標，中美青少年體育交流周、飛虎隊青年領袖對話會、「共航蔚藍：中美青年友誼行」等活動成功舉辦，兩國青年日益成為中美友好的生力軍；2026年中美學者對話、第十屆中美民間和平論壇順利舉行，教育、智庫領域交流亮點紛呈；兩國現已締結50對友好省州、238對友好城市，地方交往持續拉緊民間紐帶；美國友人「賽考斯」與治沙英雄殷玉珍重逢刷屏網絡，讓世人看到，中美人民攜手可以把世界建設得更美好……美國多項民調顯示，美國民眾對華好感度持續回暖。中美人民雙向奔赴，一次次為兩國關係蓄積能量。

構建中美建設性戰略穩定關係，是一項長期性、系統性工程。探索這條大國相處新路，磨合與波折在所難免。錨定元首共識不偏航，聚焦合作議程不懈怠，妥處分歧風險不迴避，就能夠推動兩國關係向着穩定、健康、可持續的方向不斷邁進。

（三）構建中美建設性戰略穩定關係，樹立正確的戰略認知是必須扣好的「第一粒紐扣」。

認知出現偏差，行動就容易偏離正軌。長期以來，美方一些人固守冷戰思維，將中國視為戰略對手，鼓吹戰略競爭敘事，導致中美關係陷入嚴重困難。這種錯誤的戰略認知是兩國關係一切問題的根源。近期，美方出台多項涉華限制性措施，與中美關係企穩向好的勢頭背道而馳，暴露出美方一些人同兩國關係新定位之間的認知脫節。

歷史反覆證明，固守零和博弈思維和意識形態偏見，把對方視為對手，中美關係就會矛盾叢生。把戰略競爭當作對華政策總基調，既是對中國發展道路的誤讀，也是對雙邊關係本質的誤判；既違背兩國民意期待，也背離時代發展潮流。

新定位是對「中美到底是對手還是夥伴」這一根本性問題的正面回應，明確拒絕了以戰略競爭來定義中美關係的錯誤邏輯。這是對未來探索構建具有建設性、戰略性、穩定性中美關係的再確認、再鞏固、再塑造。

中美應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的要求。

習近平主席深刻指出，縱觀中美關係發展歷程，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在。

相互尊重、和平共處、合作共贏，是半個多世紀中美交往沉澱下來的寶貴經驗。立足新的歷史方位，構建中美建設性戰略穩定關係，與這一寶貴經驗完全契合、一脈相承。

中國國家主席習近平於2026年9月12日出席在印度新德里舉行的金磚國家峰會。(Reuters)

相互尊重，是實現中美建設性戰略穩定的重要前提。

中美國情不同，有矛盾分歧在所難免。雙方要善於求同，不斷做大共同利益蛋糕；也要理性存異，充分照顧彼此合理關切，讓競爭有度、分歧可控。

去年以來，中美多輪經貿磋商達成了一系列積極成果，「相互尊重」被多次寫入雙方經貿團隊達成的成果共識。實踐證明，只要秉持平等、尊重、互惠的精神相向而行，就可以找到解決分歧的智慧與辦法，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。

和平共處，是兩個大國必須牢牢守住的底線。

中美衝突對抗對兩國乃至世界都將是難以承受的災難。實現和平可期的持久穩定，關鍵在於遵守中美三個聯合公報，尊重彼此社會制度、發展道路與核心利益和重大關切。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係的防護欄和安全網。

台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。一個中國原則是中美關係的政治基礎。「台獨」是中美共同的敵人，管控「台獨」是中美構建建設性戰略穩定關係的關鍵一環。美方務必慎之又慎處理台灣問題，以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定。

合作共贏是時代潮流，也是中美關係理應葆有的底色。

中美合則兩利、斗則俱傷，是被實踐反覆檢驗的樸素真理。合作每向前推進一步，互信就增添一分，兩國關係的韌性也隨之增強。

今年是中國「十五五」開局之年，14億多中國人民正以高質量發展全面推進中國式現代化。今年也是美國獨立250周年，3億多美國人民正推動美國發展邁向新的征程。中方始終認為，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

樹立正確戰略認知，最終要落腳於信守共識的實際行動。秉持相互尊重的精神，守牢和平共處的底線，共創合作共贏的前景，中美雙方應當維護政策的連續性穩定性，為國際社會注入更多和平底氣、穩定力量與合作動能。

（四）大國之大，在于格局，更在於擔當。

從二戰時期攜手抗擊法西斯，推動建立戰後國際秩序，到兩國建交被國際輿論稱為「改變國際戰略格局最引人注目的重大事件」，再到今天人們期待「要實現一個穩定的21世紀，中美必須攜手合作」，中美關係每一次向前邁進，都給兩國人民帶來實實在在的福祉，也回應着國際社會的殷切期盼。

在國際形勢變亂交織的當下，中美關係的戰略價值愈發凸顯。無論是推動地區熱點問題降溫趨穩，還是破解全球治理難題，抑或開拓人類文明進步的嶄新疆域，都離不開一個穩定、健康、可持續發展的中美關係。

中美構建建設性戰略穩定關係，本身就是向世界供給彌足珍貴的公共產品，將深刻影響全球力量格局演變、塑造未來國際秩序走向，具有強大的正面輻射效應。

發現走私線索，中美雙方會互通有無。圖為美國華盛頓特區，美國司法部總部大樓。（GettyImages）

中美良性互動，既服務於兩國自身發展，也為世界經濟增長助力護航。兩國產業深度聯結、市場規模體量巨大，雙邊互動的溢出效應遍及全球。今年5月，中美經貿團隊就成立貿易理事會和投資理事會、在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等達成系列共識，消息一經公布，便起到穩住全球市場預期的作用。信心比黃金更珍貴。國際貨幣基金組織等權威機構普遍認為，中美關係緩和是全球經濟復甦的重要前提。中美開展建設性溝通合作，維護全球產業鏈供應鏈平穩運行，能夠為世界經濟復甦注入寶貴確定性，為各國發展創造更加可預期的外部環境。

環顧全球，地區衝突此起彼伏，各類安全風險疊加共振，世界比任何時候都更需要大國之間的戰略穩定。2025年以來，面對複雜多變的國際安全形勢，中美恢復高層軍事溝通機制，為管控海上及地區誤判風險搭建重要渠道。今年5月，中美元首就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。大國肩負特殊責任，中美應當以大格局把握時代大勢，以大擔當妥善處置地區熱點，多做勸和促談的實事好事，努力當好世界和平的穩定源。

中美兩國的協調合作，在全球治理體系當中具備不可替代的引領價值。從攜手應對國際金融危機衝擊，到在聯合國框架下共同應對重大公共衛生安全挑戰，中美協作曾經多次為破解全球性難題貢獻方案與力量。當下，全球和平、發展、安全、治理「四大赤字」交織疊加，更需要大國開展協調行動。中美將分別主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議與二十國集團領導人峰會，兩場峰會僅隔一個月舉行，中美元首已達成「樂見雙方取得成功」的共識。「雙峰會」交相輝映，形成歷史性聯動，將為兩國機制協同創造利好條件。中美兩國在供應鏈、能源、數字經濟等議題上有很多共感帶、合作點，雙方圍繞這些全球性議題深化務實協調，將為改革完善全球治理體系探索可行路徑。

蘭德公司的報告詳細查看中美AI公司的分佈。（網上圖片）

新一輪科技革命浪潮奔湧向前，人工智能的機遇與風險同步凸顯，成為擺在全人類面前的嶄新命題。中美作為全球領先的人工智能大國，加強溝通對話、凝聚共識，推動人工智能向上向善、造福人類，既是落實兩國元首共識的應有之義，也能夠為全球數字治理提供重要參考。雙方要用好人工智能政府間對話機制，發揮工商界作為人工智能創新主力軍的建設性作用，打通技術、市場、產業壁壘，釋放雙向合作賦能的創新動力，讓人工智能成為中美合作的新疆域、人類創新發展的新階梯。

當世界站在新的十字路口，中美以建設性戰略穩定校準兩國關係航向，以合作共贏激活發展動能，以良性互動完善全球治理，是順應時代潮流、契合國際期待的必然選擇。

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中美構建建設性戰略穩定關係，始於頂層共識，貴在務實踐行，成於雙向堅守，利在兩國和世界。

中美理應把握時代大勢，順應世界期待，以為世界擔責、為歷史盡責的格局和擔當，作出經得起歷史檢驗、經得起時代叩問的正確抉擇。

中方願同美方一道，落實兩國元首達成的重要共識，推動中美建設性戰略穩定關係行穩致遠，為動盪變革的世界持續注入穩定性和正能量。

《人民日報》（2026年09月22日 01 版）

