習特會｜外交部：中方願與美方豐富兩國建設戰略穩定關係內涵

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月23日（周三）抵美進行國事訪問。白宮22日公布白宮接待習近平夫婦的安排，其中包括總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自接機、玫瑰園舉行歡迎儀式、美軍飛行編隊表演、以及國宴。對於此次訪問，中國外交部同日表示，中方願同美方一道，豐富中美建設性戰略穩定關係內涵。



中國外交部發言人郭嘉昆9月22日在例行記者會上，被問到外交部發言人辦公室在社交媒體發佈題為「建設性戰略穩定」的影片，主要有甚麼考慮及目的，而在國家主席習近平即將對美國進行國事訪問之際，中方希望透過這段影片，向美方及國際社會傳達甚麼信息。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京人民大會堂會面時握手致意。（Reuters）

郭嘉昆表示，中方願意與美方共同豐富中美「建設性戰略穩定」關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界和平穩定繁榮。

根據公告，特朗普將於9月23日在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）迎接習近平夫婦。

9月24日上午，特朗普夫婦將為習近平夫婦舉行國事訪問歡迎儀式。儀式將在白宮南草坪、國事廳及玫瑰園舉行，屆時將有代表美國武裝部隊各軍種的479名軍事人員參與。