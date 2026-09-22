8月全國查處違反八項規定問題近3萬宗　批評教育和處理3.5萬人

中央紀委國家監委網站22日公布2026年8月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。當月，全國共查處違反中央八項規定精神問題29171宗，批評教育和處理35901人，其中黨紀政務處分24494人，這是連續第156個月公佈月報數據。



從查處問題類型看，8月，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，共查處問題12971宗，佔查處的形式主義、官僚主義問題總數的84.1%。查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別佔當月查處的享樂主義、奢靡之風問題總數的62.6%、19.0%、10.2%。

從查處級別看，8月，全國共查處地廳級領導幹部問題117宗，縣處級領導幹部問題1568起，鄉科級及以下幹部問題27486宗。其中，鄉科級及以下幹部問題佔查處問題總數的94.2%。

中央紀委國家監委指，中秋、國慶將至，各級紀檢監察機關要緊盯節點，打好「組合拳」。要從嚴從實糾治「四風」，善於讀懂月報、找準「靶點」，對苗頭性、傾向性問題及時提醒糾正，對頂風違紀行為從嚴查處，形成持續有力的震懾效應。要完善作風建設長效機制，以經常性學習教育為基礎，強化正反兩方面典型教育，讓黨員幹部認識到中央八項規定精神既是「緊箍咒」、更是「護身符」，把正的風氣樹立起來，確保節日風清氣正。